Трамп вели дека Иран сака договор со САД, ги повикa критичарите да дозволат преговорите да продолжат - Трамп истакна дека Техеран „навистина сака да постигне договор“. Тој додаде дека евентуалниот договор би бил „добар за САД и за нивните сојузници“

Американскиот претседател Доналд Трамп утринава изјави дека Иран сака договор со САД и изрази уверување што упатува на тоа дека тековните преговори ќе донесат поволен резултат, пренесува Анадолу.

Во објавата на својата платформа Truth Social, Трамп напиша дека Техеран „навистина сака да постигне договор“. Тој додаде дека евентуалниот договор би бил „добар за САД и за нивните сојузници“.

Исто така, тој ги критикуваше политичките противници и некои членови на сопствената партија, аргументирајќи дека притисокот од јавноста и конфликтните барања ги комплицираат дипломатските напори.

Трамп рече дека станува „многу потешко“ да се преговара кога политичарите постојано повикуваат на различни пристапи, вклучително и барања да се дејствува побрзо, побавно, да се преземе воена акција или, пак, да се избегне.

Овие критики тој ги опиша како обични „џагори во заднина“ и истакна дека таквиот притисок сега е дојден до досега невидени размери.

Претседателот ги повика набљудувачите да останат трпеливи додека разговорите продолжуваат.

„Само седете и олабавете се, на крајот сè ќе излезе добро – како и секогаш!“, рече Трамп.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и американските сојузници во заливот, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но во следните преговори во Исламабад не се постигна траен договор.

Оттогаш двете страни постојано си разменуваат предлози за да ги обноват директните преговори и конечно да го прекинат конфликтот.