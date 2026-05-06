Трамп вели дека е „премногу рано" за директни мировни преговори со Иран и покрај наводите за договор

Американскиот претседател Доналд Трамп утринава изјави дека е „премногу рано“ да се размислува за тет-а-тет мировни преговори со Иран, и покрај наводите дека Вашингтон и Техеран се блиску до постигнување рамковен договор за ставање крај на нивниот 67-дневен конфликт, пренесува Анадолу.

Во изјава за „Њујорк пост“, Трамп ја негираше можноста за испраќање претставници во Пакистан на уште една рунда преговори, откако извори во Исламабад соопштија дека пробниот договор е блиску.

„Не мислам така“, рече Трамп, додавајќи: „Мислам дека ќе го направиме тоа, премногу е далеку. Не, тоа е премногу“.

Претходно на „Трут сошал“, Трамп предупреди дека секој договор зависи од тоа дали Иран ќе ги прифати условите за кои веќе се разговарало.

„Под претпоставка Иран да се согласи да го даде она што е договорено, што е, можеби, голема претпоставка, веќе легендарниот ’Епски гнев‘ ќе заврши“, напиша тој, додавајќи дека во спротивно „бомбардирањето започнува“ со „многу повисоко ниво и интензитет“.

Трамп претходно изјави дека би размислил за патување во Пакистан за да потпише формален договор, истакнувајќи ја улогата на началникот на пакистанската Армија, генералот Асим Мунир, во напорите за посредување меѓу Вашингтон и Техеран.

Американскиот претседател нагло го прекина телефонскиот разговор со „Њујорк пост“, велејќи дека има состанок со „генералите“.