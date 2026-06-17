- „Доколку не бидам задоволен од договорот, повторно ќе почнат воените дејствија против нив“

Трамп вели дека договорот со Иран „не е конечен“, предупреди на нови напади - „Доколку не бидам задоволен од договорот, повторно ќе почнат воените дејствија против нив“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека договорот најавен со Иран оваа недела е „меморандум за разбирање“ и дека сè уште е подложен на измени, јавува Анадолу.

„Доколку не бидам задоволен од договорот, повторно ќе почнат воените дејствија против нив“, изјави Трамп пред новинарите за време на средбата со египетскиот претседател Абдел Фатах ал-Сиси.

Тој предупреди дека доколку иранските лидери „не се однесуваат соодветно“, САД повторно ќе почнат да „фрлаат бомби“ на нивна територија.

Вашингтон и Техеран постигнаа привремен прекин на огнот во април преку посредување на Пакистан, а во понеделникот објавија дека постигнале рамковен договор за прекин на конфликтот. Се очекува договорот официјално да биде потпишан во Швајцарија в петок.