- Американскиот претседател истакна дека нуклеарниот материјал е заробен под „планина“ која се урнала по насочените воздушни напади врз иранските нуклеарни постројки во јуни 2025 година

Трамп: Американски инспектори ќе учествуваат во мисиите на МААЕ во Иран - Американскиот претседател истакна дека нуклеарниот материјал е заробен под „планина“ која се урнала по насочените воздушни напади врз иранските нуклеарни постројки во јуни 2025 година

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека инспектори од САД ќе бидат дел од мисиите на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), кога таа ќе ги започне инспекциите за ураниум на иранска територија, пренесува Анадолу.

Трамп за „Фокс њуз“ изјави дека во моментов не се брзаат за распоредување на тимовите.

Тој вчера изјави дека тимовите ќе пристигнат на терен во „соодветно време“.

Американскиот претседател истакна дека нуклеарниот материјал е заробен под „планина“ која се урнала по насочените воздушни напади врз иранските нуклеарни постројки во јуни 2025 година.

Трамп исто така појасни дека првичната финансиска помош за Техеран ќе вклучува американски производи во вредност од околу 500 милиони долари.

Американските власти потенцираат дека оваа помош, која доаѓа преку одобрување на укинувањата на нафтените санкции, е условена со тоа Техеран строго да се придржува до преземените обврски од дипломатскиот договор.