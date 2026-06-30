- Во повеќе градови дојде до прекин на железничкиот и трамвајскиот сообраќај, а делови од инфраструктурата на автопатиштата беа оштетени откако екстремните горештини предизвикаа пукнатини на коловозите

Топлотниот бран предизвика колапс во сообраќајот и здравствениот систем во Германија, откривајќи ги недостатоците - Во повеќе градови дојде до прекин на железничкиот и трамвајскиот сообраќај, а делови од инфраструктурата на автопатиштата беа оштетени откако екстремните горештини предизвикаа пукнатини на коловозите

Силниот топлотен бран што кулминираше викендов предизвика колапс во сообраќајот и здравствениот систем во Германија, при што температурите во некои региони надминаа 41 Целзиусов степен, јавуваат локалните власти и медиумите, пренесува Анадолу.

Во повеќе градови дојде до прекин на железничкиот и трамвајскиот сообраќај, а делови од инфраструктурата на автопатиштата беа оштетени откако екстремните горештини предизвикаа пукнатини на коловозите.

Лајпциг го прекина трамвајскиот сообраќај откако се стопија дилатационите спојки, а оштетените железнички сегменти во Есен беа заменети по деформацијата предизвикана од топлината, соопштија властите.

Поради жештините итно се евакуирани лица што се згрижени во дел од домовите за стари во некои региони, а пациентите во болниците каде што нема систем за климатизација беа принудени да престојуваат во тешки услови, јавуваат локалните вести.

Во Северна Рајна-Вестфалија е преземена истрага по смртен случај во дом за стари лица. Исто така, пријавено е дека во одделни инциденти 26 лица се удавиле додека се обидувале да се разладат во езера, реки и базени за време на топлотниот бран.

Нивото на опасност од пожари е подигнато на највисок степен во неколку сојузни покраини, при што властите апелираат до јавноста да избегнува палење оган на отворено и да не се приближува до шумските подрачја.

Употребата на клима-уреди сè уште не е вообичаена практика во Германија, особено во станбените објекти, училиштата, болниците и домовите за стари лица, истакнувајќи ја поголемата загриженост за отпорноста на земјата на топлина.

Загриженоста на јавноста во однос на климатската адаптација бележи значителен раст, поради што граѓаните бараат порешителни мерки од Владата.

„Ги гледаме последиците. Железничките станици се затвораат бидејќи шините не можат да ја издржат топлината, автобусите застануваат, а болниците се под притисок“, изјави за новинарите Ангелика, локална жителка, додавајќи дека се потребни порешителни мерки за справување со климатските промени.

Антонија, друга жителка, вели дека климатската политика бара поодлучни чекори, нагласувајќи дека и граѓаните и властите ја делат одговорноста за приспособувањето кон сè повисоките температури, притоа потенцирајќи ја потребата од поголеми инвестиции во болниците и во железничката инфраструктура.

Фројнд, еден од интервјуираните граѓани, изјави за медиумите дека стандардите за инфраструктура и градежништво мора да се приспособат на сè повисоките температури, вклучително и задолжително воведување системи за климатизација во сите јавни установи.

Во Берлин, Мустафа, жител со потекло од Сенегал, сподели дека викендот го поминал затворен дома поради екстремните горештини, додавајќи дека на градовите им се потребни повеќе зелени површини, а помалку бетон, со цел да се ублажат ефектите од високите температури.

Марина Херц, жителка од близина на Берлин, вели дека Германија не е соодветно подготвена за екстремни временски услови, укажувајќи на честите прекини во сообраќајот и на недостигот на системи за разладување во јавната инфраструктура.

„Ние едноставно не сме подготвени за вакви услови. Потребно е подобро планирање“, истакна таа.

Во Франкфурт, критикуван е недостигот на климатизација во јавниот превоз, посочувајќи дека Германија мора да се подготви за сè почестите топлински бранови.

Здравствените здруженија, исто така, предупредија на несоодветна подготвеност. Националното здружение на лекари од задолжителното здравствено осигурување ја критикуваше Владата за тоа што не им обезбедила соодветна поддршка на медицинските практики за време на топлинските бранови.

Министерот за животна средина Карстен Шнајдер изјави дека сојузни средства во износ од 100 милијарди евра им се ставени на располагање на покраините и општините за мерки за адаптирање кон горештините, иако локалните власти тврдат дека овие ресурси се недоволни.

Стручните лица предупредија дека за спроведување на структурните промени во инфраструктурата ќе бидат потребни години, а експертите за животна средина посочуваат дека придобивките од вакви инвестиции нема да бидат видливи во наредните 10 до 20 години.