- Шеесет и еден департман во земјата се под црвено предупредување за екстремни горештини, а уште 25 се под портокалово предупредување

Топлотен бран во Франција: Најмалку 55 лица се удавија барајќи спас од жештините - Шеесет и еден департман во земјата се под црвено предупредување за екстремни горештини, а уште 25 се под портокалово предупредување

Најмалку 55 лица се удавиле во Франција додека се обидувале да се разладат поради рекордните горештини, изјави министерот за спорт Марина Ферари за телевизијата Франсинфо, пренесува Анадолу.

Владата стравува дека бројот на жртви би можел да се зголеми во наредните денови бидејќи 61 департман во земјата се под црвено предупредување за екстремни горештини, а уште 25 се под портокалово предупредување, пренесува изворот.

Властите очекуваат 11 департмани во текот на денот да го намалат нивото на предупредување од црвено на портокалово, а уште 13 во сабота наутро ќе бидат тргнати од листата на највисоко предупредување.

Според Метео Франс, денес се очекува температурите да се движат меѓу 36°C и 41°C во различни делови на земјата.

Министерката за здравство Стефани Рист предупреди дека болниците би можеле да се соочат со тежок крај на неделата поради зголемен број итни случаи и повици до службите за итна помош, пренесува БФМТВ.

И полицискиот префект на Париз, Патрис Форе, изјави дека болниците во Париз и околината веќе се преоптоварени.

Премиерот Себастиен Лекорну во четвртокот ја активираше здравствената кризна мерка ОРСАН на ниво три, што ја опиша како „највисоко ниво на мобилизација во здравствениот систем“.

Властите во Париз, исто така, воведоа забрана за консумирање алкохол на јавни места од пладне во петок, како дел од мерките за справување со последиците од топлотниот бран.