- „Гласот на Тибет“ објави дека мажот е активистот Логба Рангзен и наведе дека тој се „самозапалил пред седиштето на ОН во Њујорк, по претходен апел во живо за тибетска независност и единство“

Тибетски активист почина по самозапалување пред седиштето на ОН во Њујорк - „Гласот на Тибет“ објави дека мажот е активистот Логба Рангзен и наведе дека тој се „самозапалил пред седиштето на ОН во Њујорк, по претходен апел во живо за тибетска независност и единство“

АНКАРА (АА) – Тибетски активист почина откако се самозапалил во близина на седиштето на Обединетите нации (ОН) во Њујорк, соопштија тибетските групи во егзил и локалната полиција, пренесоа медиумите вчера, пренесува Анадолу.

Полициската управа на Њујорк соопшти дека полицајците, кои интервенирале по итен повик околу 18:30 часот по локално време денес, пронашле маж со тешки изгореници во близина на седиштето на ОН, јави „Ен-би-си њуз“.

Тој бил однесен во болницата Белвју, каде што бил прогласен за мртов. Полицијата соопшти дека истрагата е во тек и не го идентификувала човекот.

„Гласот на Тибет“, медиум што го водат тибетски бегалци, го идентификуваше мажот како активистот Логба Рангзен и наведе дека тој се „самозапалил пред седиштето на ОН во Њујорк, по претходен апел во живо за тибетска независност и единство“.

Локалните медиуми објавија дека Рангзен, кој работел како возач за „Убер“, пристигнал пред ОН носејќи тибетско знаме. Неговиот колега возач, Лобсанг Палјор, изјави дека Рангзен бил „гневен поради ограничувањата што кинеската Влада им ги наметнала на неговите сонародници“.

Инцидентот се случи во време кога САД и ЕУ изразија загриженост поради новиот кинески закон за етничко единство, што стапи на сила оваа недела, а кој промовира „заеднички“ национален идентитет меѓу 55-те етнички малцински групи во земјата, вклучително и Тибетанците и Ујгурите.

Тенчо Гјацо, претседател на Меѓународната кампања за Тибет, го опиша Рангзен како „неуморен застапник за Тибет“ и изрази длабока тага поради неговата смрт.

Кина тврди дека го ослободила Тибет на мирен начин во 1950 година, додека меѓународните организации за човекови права и тибетските бегалци ја критикуваат политиката на Пекинг во регионот. Кина ги отфрла овие обвинувања.