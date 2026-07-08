Техеран предупреди: Потегот на Трамп за поништување на Меморандумот меѓу Иран и САД го „турка регионот во пламен“

Rania R.a. Abushamala
08 Јули 2026•Ажурирано: 08 Јули 2026
Советникот на иранскиот врховен лидер, Моџтаба Хамнеи, денес предупреди дека одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да го поништи Меморандумот за разбирање постигнат меѓу Техеран и Вашингтон „го турка регионот во пламен“, јавува Анадолу.
Трамп претходно денес изјави дека Меморандумот за разбирање потпишан со Иран за ставање крај на конфликтот е „завршен“.
„Одговорноста за најновата ескалација и за вербалното поништување на Меморандумот за разбирање од страна на политичарот крадец, посрамен од скандалот со Епстин – Меморандум што во практика веќе постојано се прекршуваше – уште еднаш го турка регионот во пламен“, изјави Али Акбар Велајати, реагирајќи првпат на коментарите на Трамп, како што објави агенцијата Мехр.
„Иран претходно предупреди дека регионот не е место за политички игри на мали држави. Постојано докажуваме дека секој авантуризам ќе добие итен одговор“, додаде тој.
На 17 јуни, Иран и САД постигнаа Меморандум за разбирање со цел ставање крај на нивниот воен конфликт што започна по нападите на САД и Израел врз Техеран во февруари.