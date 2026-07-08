„Иран претходно предупреди дека регионот не е место за политички игри на мали држави. Постојано докажуваме дека секој авантуризам ќе добие итен одговор“, додаде тој.

Техеран предупреди: Потегот на Трамп за поништување на Меморандумот меѓу Иран и САД го „турка регионот во пламен“ „Иран претходно предупреди дека регионот не е место за политички игри на мали држави. Постојано докажуваме дека секој авантуризам ќе добие итен одговор“, додаде тој.

Советникот на иранскиот врховен лидер, Моџтаба Хамнеи, денес предупреди дека одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да го поништи Меморандумот за разбирање постигнат меѓу Техеран и Вашингтон „го турка регионот во пламен“, јавува Анадолу.

Трамп претходно денес изјави дека Меморандумот за разбирање потпишан со Иран за ставање крај на конфликтот е „завршен“.

„Одговорноста за најновата ескалација и за вербалното поништување на Меморандумот за разбирање од страна на политичарот крадец, посрамен од скандалот со Епстин – Меморандум што во практика веќе постојано се прекршуваше – уште еднаш го турка регионот во пламен“, изјави Али Акбар Велајати, реагирајќи првпат на коментарите на Трамп, како што објави агенцијата Мехр.

„Иран претходно предупреди дека регионот не е место за политички игри на мали држави. Постојано докажуваме дека секој авантуризам ќе добие итен одговор“, додаде тој.

На 17 јуни, Иран и САД постигнаа Меморандум за разбирање со цел ставање крај на нивниот воен конфликт што започна по нападите на САД и Израел врз Техеран во февруари.