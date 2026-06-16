- „Сега кога стигнавме до крајот на војната, крајот на војната ќе биде и во Либан“

Техеран: Крајот на војната во Либан е предуслов за завршување на војната со Иран - „Сега кога стигнавме до крајот на војната, крајот на војната ќе биде и во Либан“

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи денес изјави дека крајот на војната на сите фронтови, вклучително и прекинот на израелските напади во Либан, е „предуслов“ за завршување на војната меѓу Иран и САД-Израел, пренесува иранската државна новинска агенција ИРНА, пренесува Анадолу.

„Фронтовите во Либан и Иран на некој начин се поврзаа и станаа зависни еден од друг. Од првиот ден, Исламската Република Иран го сметаше прекинот на војната во Либан како основен предуслов за завршување на војната со Иран“, изјави Арагчи пред претставниците на меѓународните мисии во главниот град Техеран.

„Сега кога стигнавме до крајот на војната, крајот на војната ќе биде и во Либан“, рече тој, нарекувајќи го прекинот на огнот во Либан „неразделен“ дел од неодамна објавениот договор со САД.

„Крајот на војната беше прогласен вчера изутрина по иранско време“, изјави шефот на дипломатијата, додавајќи дека меморандумот за разбирање официјално ќе стапи на сила в петок.

„Претстојните разговори меѓу САД и Иран, што треба да започнат во Швајцарија в петок, ќе бидат поделени во две фази“, изјави Арагчи, според иранската полудржавна новинска агенција Тесним.

Тој појасни дека првата фаза ќе ги опфати прашањата како што се Ормускиот Теснец, поморските ограничувања и повоената обнова на инфраструктурата на Иран, додека втората фаза ќе се фокусира на нуклеарните прашања и ублажувањето на санкциите, што би се регулирало со конечен договор.