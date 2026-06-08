- „Јасна е директната одговорност на Соединетите Американски Држави за постапките на ционистичкиот режим, па затоа и последиците од ескалацијата на тензиите ќе паднат на товар на САД“

Техеран: Израелските напади врз Иран се целосно координирани со САД - „Јасна е директната одговорност на Соединетите Американски Држави за постапките на ционистичкиот режим, па затоа и последиците од ескалацијата на тензиите ќе паднат на товар на САД“

Иран денес соопшти дека неодамнешните израелски напади врз земјата биле „целосно координирани“ со Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ), пренесува Анадолу.

„Јасна е директната одговорност на Соединетите Американски Држави за постапките на ционистичкиот режим, па затоа и последиците од ескалацијата на тензиите ќе паднат на товар на САД“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакаи, на прес-брифингот што го пренесе државната новинска агенција ИРНА.

„Пристапот на генералниот директор на МААЕ (Рафаел Гроси) кон иранското прашање е политички и неодговорен“, додаде Бакаи.

Претходно денес израелските сили погодија петрохемиска компанија во Махшар, Иран, предизвикувајќи делумна штета на индустрискиот комплекс, соопштија иранските власти.

Во меѓувреме, сирените се огласија во неколку градови во централниот и јужниот дел на Израел по лансирањето ракети од страна на Техеран.

Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, што предизвика одмазда од страна на Иран врз Израел и други земји во регионот во кои се наоѓаат американски воени бази.

Привремен прекин на оган беше постигнат на 8 април, но потоа преговорите беа прекинати поради спорови околу неговото спроведување и последователните регионални случувања.