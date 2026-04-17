Танкер под пакистанско знаме е прв брод со сурова нафта што помина низ Ормускиот Теснец по американската блокада

Танкер под знамето на Пакистан е прв брод за превоз на сурова нафта што помина низ Ормускиот Теснец со товар откако на почетокот на оваа недела започна американската блокада, јавува Анадолу.

Бродот „Шаламар“ исплови во Оманскиот Залив доцна синоќа откако во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) натовари околу 450.000 барели сурова нафта, покажуваат податоците за следење бродови на „MarineTraffic“.

Танкерот се упатува кон Карачи како крајна дестинација.

Ова е прв познат танкер со нафта што го напуштил Персискиот Залив преку Ормускиот Теснец откако американската блокада стапи на сила во понеделникот, во услови на зголемени ризици за сопствениците на бродови што пловат во регионот.

Одделно, како паралелен знак дека азиските увозници се обидуваат да го заобиколат Ормускиот Теснец, јужнокорејскиот претседател Ли Џае-Мјунг денес преку американската компанија за социјални медиуми Х изјави дека јужнокорејски танкер за сурова нафта од Саудиска Арабија го напуштил Црвеното Море, што е прва таква пратка на земјата откако беше воведена блокадата на Ормускиот Теснец.

Претходно Министерството за рибарство на Јужна Кореја соопшти дека бродот безбедно го напуштил Црвеното Море, а Сеул се обидува да обезбеди енергетски резерви преку алтернативни маршрути.

Сообраќајот низ теснецот е исклучително намален по американско-израелските напади што започнаа на 28 февруари.

Бројот на дневните транзити главно е едноцифрен, со исклучок на мал пораст во текот на изминатиот викенд.

Најновите американски поморски ограничувања бараат сопствениците на бродови да добијат дозвола и од иранските и од американските власти за транспорт на нафта и други стоки надвор од Заливот, што дополнително ја зголемува неизвесноста.

Иако три супертанкери со нафта што не е од Иран успеаја да излезат минатата недела, малку бродови го поминаа водениот пат во последните седум недели.

„Шаламар“ првпат се обиде да влезе во Персискиот Залив во недела, но се врати по неуспешните американско-ирански мировни преговори.

Подоцна го заврши преминувањето и се упати кон островот Дас, каде што натовари нафта пред да тргне кон исток вчера.

Централната команда на САД вчера соопшти дека претходните три дена 14 пловила се вратиле, што сугерира дека многу сопственици на бродови сè уште не се подготвени да ризикуваат премин низ теснецот под сегашни услови.

Според наводите, воведена е блокада од брегот на Оман кај Рас ал-Хад до границата меѓу Иран и Пакистан.