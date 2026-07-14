- На местото на настанот се испратени спасувачки чамец и реморкер во координација со Центарот за поморско пребарување и спасување на покраината Хормузган за помош и процена на штетата

Судир на товарен брод кај иранскиот остров Кешм, спасени 23 морнари - На местото на настанот се испратени спасувачки чамец и реморкер во координација со Центарот за поморско пребарување и спасување на покраината Хормузган за помош и процена на штетата

Дваесет и три морнари се безбедно евакуирани утрово од карго брод кој претрпе сериозни оштетувања во судир северно од иранскиот остров Кешм, пренесува Анадолу.

Иранската новинска агенција Фарс соопшти дека властите во јужниот пристаништен град Бандар Абас добиле дојава за поморски судир рано утрово.

Прелиминарните истраги покажуваат дека карго брод се судрил со друг брод, соопшти агенцијата.

На местото на настанот се испратени спасувачки чамец и реморкер во координација со Центарот за поморско пребарување и спасување на покраината Хормузган за помош и процена на штетата.

Карго бродот, кој превезуваше 23 морнари, претрпе големи оштетувања на средниот дел од трупот и почна да се полни со вода, што го натера капетанот да му нареди на екипажот да го напушти бродот.

Сите 23 членови на екипажот се безбедно евакуирани и однесени на островот Кешм, според наводите.

Причината за судирот е сè уште под истрага.

Иранската државна новинска агенција ИРНА претходно објави дека експлозии се слушнале во јужниот пристаништен град Бандар Абас, додека шест експлозии се пријавени на островот Киш и дополнителни експлозии на островот Кешм.

Несреќата се случува во услови на зголемени безбедносни тензии околу Ормускиот Теснец по војната што ја започнаа САД и Израел против Иран на 28 февруари 2026 година.

Вашингтон и Техеран потпишаа Меморандум за разбирање во јуни, кој вклучуваше прекин на огнот посредуван од Катар и Пакистан како чекор кон конечен договор за завршување на војната. Американскиот претседател Доналд Трамп објави на 8 јули дека прекинот на огнот „е завршена приказна“ по обновените напади.