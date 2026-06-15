- Протестот се случи во моментите кога Пичаи, кој беше поканет да го одржи главниот говор, излезе на сцената на церемонијата

Студенти ја напуштија церемонијата на дипломирање на Универзитетот Стенфорд за време на говорот на директорот на Гугл - Протестот се случи во моментите кога Пичаи, кој беше поканет да го одржи главниот говор, излезе на сцената на церемонијата

Повеќе од 100 студенти ја напуштија церемонијата на дипломирање на Универзитетот „Стенфорд“ набргу откако генералниот директор на Гугл, Сундар Пичаи, почна да го држи својот говор пред дипломците, пренесува Анадолу.

Видеата споделени на социјалните мрежи покажаа како дипломците стануваат од своите седишта на стадионот „Стенфорд“ додека извикуваат „Слободна, слободна Палестина“.

Протестот се случи во моментите кога Пичаи, кој беше поканет да го одржи главниот говор, излезе на сцената на церемонијата.

Според „Њујорк пост“, бојкотот бил организиран од групи вклучувајќи ги „Студенти за правда во Палестина“ и „Без технологија за апартхејдот“.

Се наведува дека протестот го привлекол вниманието кон тековниот активизам поврзан со војната во Газа и критиките за врските на големите технолошки компании со владини и воени проекти.

Медиумот исто така објави критики насочени кон „Студенти за правда во Палестина“ поради претходни изјави и објави на социјалните мрежи поврзани со израелско-палестинскиот конфликт.

Напуштањето на говорот се одвиваше пред дипломците, членовите на факултетот и гостите кои присуствуваа на церемонијата на дипломирање.

Ниту Универзитетот Стенфорд ниту Гугл не ги коментираа наводите.

Церемонијата на дипломирање продолжи по протестот, при што Пичаи го продолжи своето обраќање пред класот што дипломираше.