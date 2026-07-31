- Стејт департментот изјави дека ја презема „целосната одговорност“ за забуната и објаснил дека мапата била изработена од член на тимот кој во брзање ја ревидирал презентацијата пред настанот

Стејт департментот се извини откако на настанот за СИДА 2026 беше прикажана погрешно обележана мапа на Африка - Стејт департментот изјави дека ја презема „целосната одговорност“ за забуната и објаснил дека мапата била изработена од член на тимот кој во брзање ја ревидирал презентацијата пред настанот

Стејт департментот на САД се извини откако претставници прикажаа мапа со погрешно обележани африкански земји за време на презентација во пресрет на конференцијата за СИДА 2026 (AIDS 2026). Ова се случи додека администрацијата на Трамп застана во одбрана на промените во глобалните програми за ХИВ што се финансирани од САД, објави американски медиум, пренесува Анадолу.

Весникот „Адвокејт“ вчера објави дека секоја земја идентификувана на мапата била погрешно обележана, при што Нигерија била поставена во внатрешноста на копното, Мозамбик бил преместен северно од Уганда, а неколку други земји биле погрешно позиционирани.

Стејт департментот изјави дека ја презема „целосната одговорност“ за забуната и објаснил дека мапата била изработена од член на тимот кој во брзање ја ревидирал презентацијата пред настанот.

Медиумот додаде дека презентацијата содржела лого кое укажувало дека била креирана со користење на технологијата на „ОпеАИ“.

Емили Бас, експертка за политика за ХИВ која присуствуваше на сесијата и објави фотографии од презентацијата, изјави дека грешките ги одразуваат пошироките загрижености во врска со претставувањето на глобалните здравствени напори на САД од страна на администрацијата.

„Бирото за глобална здравствена безбедност и дипломатија при Стејт департментот на САД ја менува мапата и ја препишува историјата“, напиша Бас на платформата „Сабстек“.

Инцидентот се случи во време кога студија објавена од фондацијата амФАР на конференцијата покажа дека доцнењето или откажувањето на средствата за Итната претседателска програма на САД за борба против СИДА (ПЕРФАР) довело до затворање на 1.700 центри за нега на болни со ХИВ и губење на 16.000 работни места за здравствени работници.

Бас исто така ги негираше тврдењата на администрацијата дека нејзините нови договори го унапредуваат планирањето предводено од самите земји, истакнувајќи дека африканските претставници веќе ги воделе сесиите за планирање на ПЕРФАР во 2024 година.

„Мапата мора да биде правилно обележана за секој да стигне таму каде што тргнал“, напиша таа.