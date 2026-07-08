- Мелони и Зеленски пристигнаа во Анкара вчера за дводневниот самит на НАТО

Средба Мелони - Зеленски на маргините на НАТО-самитот: Италија ќе продолжи да му обезбедува помош на украинскиот народ - Мелони и Зеленски пристигнаа во Анкара вчера за дводневниот самит на НАТО

Италијанската премиерка Џорџа Мелони денес ја нагласи посветеноста на нејзината земја да застане на страната на Украина на состанокот со украинскиот претседател Владимир Зеленски во турската престолнина Анкара, на маргините на самитот на НАТО, јавува Анадолу.

Во соопштението се вели дека Мелони потврдила дека Италија ќе продолжи да му обезбедува помош на украинскиот народ, со посебен фокус на мерките за зајакнување на издржливоста на енергетската инфраструктура.

Мелони и Зеленски пристигнаа во Анкара вчера за дводневниот самит на НАТО, кој се фокусира на спроведување на обврските за издвојувања за одбраната договорени на самитот во 2025 година, одржување на воената поддршка за Украина и проширување на индустриското производство на одбраната.

По пристигнувањето, Зеленски напиша на американската компанија за социјални медиуми X дека претстои „важна работа“ и дека Украина очекува „силен и продуктивен“ самит.

„Сега се потребни одлуки што ќе обезбедат поголема заштита за нашиот народ, повеќе можности за нашата одбрана и уште посилна безбедносна соработка меѓу Украина, Европа и САД“, рече тој, додавајќи дека се планирани речиси 20 билатерални средби.

Откако пристигна во Анкара, Зеленски разговараше со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, германскиот канцелар Фридрих Мерц, финскиот претседател Александар Стуб и со премиерите на Канада, Данска, Естонија и Норвешка. Тој треба да се сретне и со американскиот претседател Доналд Трамп.