Специјалниот претставник на САД ќе се сретне со премиерот на Гренланд

Специјалниот претставник на САД за Гренланд, Џеф Ландри, денес треба да се сретне со премиерот на земјата, Јенс-Фредерик Нилсен, пренесува јавниот сервис КНР, пренесува Анадолу.

Како што се известува, Нилсен ја потврдил планираната средба за данскиот радиодифузер ТВ 2, но не изнел детали за агендата или за времето на одржување.

Ландри, кој е и гувернер на американската сојузна држава Луизијана, пристигна во главниот град на Гренланд, Нук, вчера, откако беше именуван на својата функција во декември минатата година.

Во тоа време, тој на американската компанија за социјални медиуми Х напиша дека е чест да му служи на американскиот претседател Доналд Трамп „за да го направи Гренланд дел од САД“.

Подоцна, тој појасни за „Фокс њуз“ дека САД не се обидуваат да преземат никаква територија.

Амбасадорот на САД во Данска, Кен Хауери, исто така се очекува да го посети Гренланд следната недела.

За време на посетата, предвидено е да биде свечено отворена нова канцеларија на американскиот Конзулат во Нук, а се очекува Ландри да учествува на настани за промоција на бизнисот во вторник и среда. Тој исто така за данскиот радиодифузер ДР изјави дека разговарал со Трамп пред да отпатува за Гренланд.

Рече дека американскиот претседател му порачал да стекне што е можно повеќе пријатели за време на неговата посета.

Засега не е објавено официјално соопштение во врска со посетата.

Трамп и претходно јa споменуваше идејата за американска контрола врз Гренланд, наведувајќи ја загриженоста за националната безбедност поврзана со Русија и Кина. Во еден момент, тој предупреди и на можни санкции кон европските земји кои се противат на ваквиот предлог.