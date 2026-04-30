Специјалната известувачка на ОН за израелското пресретнување на флотилата за Газа: „Апартхејд без граници“ - „АЛАРМ! Како е можно на Израел да му е дозволено да напаѓа и да запленува бродови во меѓународни води веднаш до Грција/Европа?“

Специјалната известувачка на Обединетите нации (ОН) за окупираните палестински територии денес го опиша пресретнувањето на Глобалната флотила Сумуд што пловеше кон Газа од страна на Израел како „Апартхејд без граници“, пренесува Анадолу.

„АЛАРМ! Како е можно на Израел да му е дозволено да напаѓа и да запленува бродови во меѓународни води веднаш до Грција/Европа? Без оглед што мислите за апартхејд од Израел и неговите геноцидни лидери, ова треба да испрати шок-бранови низ Европа“, порача Франческа Албанезе на американската платформа за социјални медиуми X.

Израелската морнарица пресретна бродови од флотилата доцна синоќа кои пловеа кон Газа за да ја пробијат долгогодишната израелска блокада на енклавата.

Флотилата соопшти дека израелските сили го опколиле конвојот во меѓународни води во близина на грчкиот остров Крит, ги блокирале комуникациите и заплениле 21 брод, додавајќи дека 17 бродови успеале да избегаат и да влезат во грчките води по инцидентот.

Флотилата, која носи хуманитарна помош за Газа, има за цел да ја пробие блокадата на Израел и да отвори хуманитарен коридор по море.

Овој потег дојде по неколку часа откако израелските медиуми објавија дека Израел се подготвува да ја пресретне флотилата, која вклучува вкупно околу 100 бродови со речиси 1.000 активисти од неколку земји.

Израел воведе блокада врз Појасот Газа од 2007 година, оставајќи околу 1,5 милиони Палестинци, од околу 2,4 милиони, без покрив над главата, откако нивните домови беа уништени за време на воената офанзива.