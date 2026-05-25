Сојузниците на Нетанјаху инсистираат на забрана за учество на арапската партија на израелските избори

Сојузниците на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху спроведуваат политички и правни стратегии за забрана на партијата Обединета арапска листа, позната како Раам, да учествува на следните избори за Кнесетот, објавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Израелскиот Канал 13 објави дека напорите се одвиваат паралелно со дискусиите за потенцијално означување на јужниот огранок на Исламското движење како терористичка организација.

Медиумот објави дека дискусиите меѓу сојузниците на Нетанјаху се фокусирале на преземање мерки против Исламското движење, кое се смета за матична организација на Раам, поради обвинувањата дека префрлало донации во Газа за време на тековната војна.

Во објавата, повикувајќи се на два неименувани извори блиски до Нетанјаху, се вели дека овој потег ќе бара легислатива во Кнесетот, заедно со проценки од израелските безбедносни агенции, особено службата за внатрешна безбедност Шин Бет.

Според објавата, досега не е одреден датум за следните избори во Израел, иако дискусиите се дел од пошироките политички подготовки пред гласањето.

Нема непосреден коментар од кабинетот на Нетанјаху или од Раам.

Предводена од Мансур Абас, Раам стана првата арапска партија што се приклучи на израелската владина коалиција во 2021 година во рамките на владата на Нафтали Бенет и Јаир Лапид, потег што предизвика широка дебата во Израел и меѓу арапските заедници.

Партијата моментално има пет пратенички места во Кнесетот.

Израелскиот политички дискурс е сведок на растечки притисок врз арапските партии и движења од почетокот на војната во Газа, при што десничарските групи постојано обвинуваат одредени арапски фракции за „поддршка на тероризмот“ поради нивните ставови за војната и хуманитарните активности поврзани со Газа.

Тековниот мандат во Кнесетот треба да заврши во октомври, иако пратениците во средата одобрија прелиминарно гласање за распуштање на Парламентот, што потенцијално ќе го отвори патот за предвремени избори ако законот помине уште три читања.

Израелската армија започна брутална двегодишна офанзива врз Газа во октомври 2023 година во којашто се убиени повеќе од 72.000 Палестинци, повредени се над 172.000 и предизвикано е огромно уништување низ опколената територија.