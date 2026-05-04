Последниот инцидент ги зголеми стравувањата дека за пловењето на комерцијални бродови во и околу Ормускиот Теснец може да има дополнителни пречки

Сообраќајот низ Ормускиот Теснец останува ограничен: Само девет бродови поминале низ преминот во последните 24 часа Последниот инцидент ги зголеми стравувањата дека за пловењето на комерцијални бродови во и околу Ормускиот Теснец може да има дополнителни пречки

Комерцијалниот поморски сообраќај низ Ормускиот Теснец останува ограничен денес, со само девет забележани бродови кои се движеле во која било насока во последните 24 часа, според податоците за следење бродови собрани од Анадолу.

До 9:00 часот по Гринич денес, сообраќајот од исток кон запад во последните 24 часа ги вклучуваше бродовите „Оушан енерџи“, „Блу навигејтор“, „Милан“, „Ганџ“, „Хаким Камир“ и „Нух гас“.

Податоците покажуваат дека бродот „Оушан енерџи“ е во транзит со дестинација Бандар Абас, Иран.

Бродот е евидентиран како брод кој превезува деривати на тешка нафта.

„Блу навигејтор“ исто така е забележан во транзит, со дестинација кон Султан Кабус, Оман, додека бродот „Милан“ се движеше кон Хсаб, а бродот „Ганџ“ кон Ал Суваек, исто така во оваа земја во Персискиот Залив.

„Бродот 'Хаким Карим', евидентиран како натоварен со деривати на лесна нафта, е забележано дека е во транзит кон Њу Мангалор, Индија.“

„Нух гас“, танкер за течен природен гас, е забележан како се движи кон Хасаб, Оман.

Во спротивната насока, сообраќајот од запад кон исток ги вклучуваше „Муара“, „Пилатус Марин“ и „Џи Џејдс“.

„Муара“, контејнерски брод, е евидентиран дека е во транзит кон Џебел Али во Обединетите Арапски Емирати, додека „Пилатус Марин“, танкер за хемиски/нафтени продукти, се упатил кон слободната зона Хамрија во ОАЕ.

„Џи Џејдс“ исто така е евидентирано дека е во транзит, според податоците.

Податоците покажаа дека повеќето бродови биле во движење или во транзит, но исто така укажуваат дека неколку пловила се закотвени, нагласувајќи го континуираниот метеж и претпазливост околу водниот пат.

- Страв од понатамошни прекини -

Пловењето на бродовите беше забележано откако Британската организација за поморски трговски операции (УКМТО) соопшти дека танкер бил погоден од непознати проектили северно од Фуџаира, во близина на Ормускиот Теснец, веднаш откако американскиот претседател Доналд Трамп го најави „Проектот Слобода“, план за водење на заглавените цивилни бродови низ оспоруваниот премин.

Последниот инцидент ги зголеми стравувањата дека за пловењето на комерцијални бродови во и околу Ормускиот Теснец може да има дополнителни пречки, имајќи предвид дека тесниот теснец останува една од најважните транзитни маршрути во светот за сурова нафта, деривати и течен природен гас.

Иран, исто така, предупреди дека сите американски сили што ќе влезат во теснецот ќе бидат цел и ги повика комерцијалните пловила и танкерите да не се движат без координација со неговата војска, што предизвика загриженост за дополнителни ограничувања на поморскиот транспорт на енергенти.

Трамп изјави дека иницијативата ќе се фокусира на помагање на цивилните бродови што пловат под знамиња на неутрални земји да го напуштат водниот пат и да ги продолжат операциите, а нејзината имплементација треба да започне денес.

И покрај ескалацијата, Техеран соопшти дека го разгледува одговорот на Вашингтон на неговиот последен предлог од 14 точки, оставајќи ја отворена можноста за дипломатски напредок.

Поморската активност околу преминот се следи внимателно од крајот на февруари, кога војната во Иран и поврзаните безбедносни ризици го нарушија регионалниот воздушен простор, енергетските текови и поморските операции низ Персискиот Залив.

Малиот број регистрирани движења на пловила укажува на тоа дека сообраќајот низ Ормускиот Теснец и понатаму е далеку под вообичаеното ниво, и покрај напорите за нормализирање на протокот и за ублажување на притисокот врз глобалните енергетски пазари и меѓународниот транспорт.