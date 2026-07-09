- Ова означува остар пресврт по краткото закрепнување што следуваше по привремениот договор меѓу САД и Иран во средината на јуни

Сообраќајот во Ормускиот Теснец речиси запре: Новите американско-ирански напади го загрозија пловењето низ Теснецот - Ова означува остар пресврт по краткото закрепнување што следуваше по привремениот договор меѓу САД и Иран во средината на јуни

Бродскиот сообраќај низ Ормускиот Теснец речиси запре рано утринава, откако новите американски напади врз Иран и повторените напади врз комерцијалните пловила повторно го загрозија пловењето низ Теснецот, јавува Анадолу.

Видливите движења на пловилата во голема мера се концентрирани низ рутата одобрена од Иран, поблиску до северната страна на Теснецот, додека состојбата во коридорот кај Оман поддржан од САД остана мирна, покажуваат податоците за следење на бродовите.

Меѓу поголемите пловила, во водениот пат беа забележани само супертанкер под американски санкции кој излегуваше од Персискиот Залив и еден контејнерски брод под иранско знаме. Јавните податоци за бродот го идентификуваа контејнерскиот брод како „Тоуска“, кој во Ормускиот Теснец пловеше под иранско знаме.

Ова забавување означува остар пресврт по краткото закрепнување што следуваше по привремениот договор меѓу САД и Иран во средината на јуни, со кој се отвори Теснецот и се овозможи расчистување на одложените товари од Персискиот Залив.

Околу 14 товарни бродови го поминаа Теснецот во двете насоки вчера, што е најмал број од постигнувањето на привремениот мировен договор, според податоците на „Кплер“ цитирани од „Блумберг“. Просечниот дневен транзит на товарни бродови изнесувал 34 во трите недели по договорот, додека дневниот врв од 59 премини беше забележан на 24 јуни.

Најновите прекини следуваат по новиот бран напади врз бродови во близина на Теснецот, вклучително и катарски танкер за течен природен гас (LNG) и танкер за сурова нафта поврзан со Саудиска Арабија, што го поттикна Вашингтон да започне нови напади врз ирански цели. Американскиот претседател Доналд Трамп, исто така, изјави дека прекинот на огнот со Иран е завршен.

Движењето на танкерите за течен природен гас низ Теснецот остана во застој, додека два празни брода неодамна влегоа во Оманскиот Залив и се упатија кон источниот влез на Ормускиот Теснец.

Неодамнешните известувања за следење на бродовите идентификуваа неколку пловила погодени од пошироките прекини, вклучително и танкерите за течен природен гас под контрола на „КатарЕнерџи“ – „Ал Гарија“, „Духаил“ и „Ал Руваис“, кои го свртеа правецот од Теснецот, како и супертанкерот за нафта под индиско знаме „Лила Вадинар“, кој направи полукружно свртување кај Оман додека превезуваше кувајтска сурова нафта.

Други танкери за сурова нафта, вклучително и „Меркур хоуп“, „Тенџун“ и „Пертамина прајд“, успеаја да го напуштат Теснецот претходно оваа недела и покрај влошената безбедносна средина.

Имаше и знаци на повторно електронско попречување во Оманскиот Залив, при што некои бродови се појавуваа на системите за следење како се движат со невообичаено големи брзини во близина на Оман. Ваквите аномалии можат да укажуваат на прекин на навигацискиот сигнал и можат да влијаат на веродостојноста на податоците за следење на бродовите.

Ормускиот Теснец е клучна рута за глобалната енергетска трговија, низ кој се превезуваа околу 20 милиони барели сурова нафта и нафтени деривати дневно во 2025 година, што е околу една четвртина од глобалната трговија со нафта по морски пат, според Меѓународната агенција за енергетика. Агенцијата наведува и дека поголемиот дел од извозот на течен природен гас од Катар и Обединетите Арапски Емирати минува низ овој воден пат, што го прави секој долготраен прекин голем ризик за глобалните пазари на нафта и гас.