- Турската поддршка ќе ја зголеми институционалната ефикасност, ќе ја забрза испораката на услуги и ќе ѝ помогне на Сомалија да постигне самоодржливост во храната

Сомалија доби модерна опрема од Турција за унапредување на земјоделството - Турската поддршка ќе ја зголеми институционалната ефикасност, ќе ја забрза испораката на услуги и ќе ѝ помогне на Сомалија да постигне самоодржливост во храната

Сомалија доби модерна опрема од Турската агенција за соработка и координација (ТИКА) со цел да се зајакне и модернизира работењето на Министерството за земјоделство и наводнување, јавува Анадолу.

Турската поддршка ќе ја зголеми институционалната ефикасност, ќе ја забрза испораката на услуги и ќе ѝ помогне на Сомалија да постигне самоодржливост во храната, соопшти сомалискиот министер за земјоделство и наводнување, Мохамед Абди Хајир Мареје.

„Би сакал да упатам искрена благодарност до ТИКА, агенцијата за развој на нашата братска нација, Република Турција, за денешната испорака на првата фаза од нивната помош“, рече министерот по церемонијата на примопредавање во главниот град Могадишу.

Тој појасни дека барањето било презентирано пред претседателот на ТИКА, Абдулахи Ерен, за време на состанокот одржан во Анкара во 2025 година.

Испорачаната помош во опрема вклучува компјутери, печатачи и телевизиски екрани.

„Длабоко го цениме ова партнерство и со нетрпение очекуваме да ја продолжиме соработката со нашите турски пријатели“, додаде тој.

Блиското пријателство меѓу Сомалија и Турција започна да се развива во 2011 година, по посетата на тогашниот турски премиер, а сегашен претседател, Реџеп Таип Ердоган, на оваа земја.

Оттогаш, турската хуманитарна и техничка развојна помош за Сомалија надмина 1 милијарда долари, вклучувајќи проекти во области како што се здравството, образованието, општинските услуги и инфраструктурата.