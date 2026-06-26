- Раководителот за климатски мониторинг во СМО, Џон Кенеди, за Анадолу изјави дека Европа моментално се соочува со исклучително високи температури и дека речиси секојдневно се рушат нови температурни рекорди

СМО: Европа е најбрзо затоплувачкиот регион во последните 30 години - Раководителот за климатски мониторинг во СМО, Џон Кенеди, за Анадолу изјави дека Европа моментално се соочува со исклучително високи температури и дека речиси секојдневно се рушат нови температурни рекорди

Европа се загреала побрзо од кој било друг регион во светот во последните три децении, со просечен пораст на температурите од околу 2°C, додека силен топлотен бран го зафаќа голем дел од континентот, соопшти Светската метеоролошка организација (СМО).

Раководителот за климатски мониторинг во СМО, Џон Кенеди, за Анадолу изјави дека Европа моментално се соочува со исклучително високи температури и дека речиси секојдневно се рушат нови температурни рекорди.

Во делови од Шпанија и Франција температурите надминале 40°C, додека повеќе од 50 француски департмани се под највисоко ниво на црвено предупредување за топлотен бран. Велика Британија, исто така, го регистрираше најтоплиот јуни досега.

Кенеди предупреди дека високите ноќни температури се меѓу најопасните аспекти на тековниот топлотен бран, бидејќи температурите над 20°C не дозволуваат телото да закрепне од дневната жештина.

Тој истакна дека продолжената изложеност на високи температури го зголемува ризикот од заболувања и смрт, особено кај ранливите групи како мали деца, постари лица, бремени жени и работници на отворено.

Кенеди додаде дека подобрените временски прогнози овозможуваат предупредување за топлотни бранови и до 7–10 дена однапред, што им дава време на властите да преземат мерки за заштита на населението.

Тој нагласи дека тековниот топлотен бран е предизвикан од временски системи, но дека Европа истовремено доживува долгорочен тренд на затоплување поврзан со климатските промени, со пораст од околу 2°C во последните 30 години.

Според него, зголемената зачестеност и интензитетот на екстремните топлотни настани е резултат на акумулацијата на стакленички гасови во атмосферата.

Кенеди објасни дека сегашниот топлотен бран е засилен од т.н. модел „Омега блокинг“ — висок притисок заробен меѓу два ниски системи што ја компресира и загрева атмосферата.

Тој додаде дека овој модел овозможил топлиот воздух од Северна Африка да се шири кон Европа, дополнително зголемувајќи ги температурите.

Иако сè уште не е направена официјална анализа за конкретниот топлотен бран, Кенеди посочи дека претходните студии покажале дека климатските промени ги прават ваквите настани потопли и поинтензивни.

Тој потсети и на катастрофалниот топлотен бран во Европа во 2003 година, кога починале околу 70.000 луѓе, предупредувајќи дека целосните последици од сегашниот бран ќе бидат познати дури по анализата на податоците за смртноста.

Сезонските прогнози укажуваат на голема веројатност за натпросечни температури во Европа до крајот на летото.

Кенеди ги повика граѓаните да ги следат препораките на метеоролошките служби, да избегнуваат изложување на сонце во најтоплите часови, да внесуваат доволно течности, да престојуваат на ладни места и да се грижат за ранливите лица.