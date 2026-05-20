Си на состанокот со Путин: Врските меѓу Русија и Кина се во чекор со времето - „Ќе се движиме напред стабилно, самоуверено и неуморно, постигнувајќи нови големи височини“

Врските меѓу Русија и Кина се „во чекор со времето“, изјави денес кинескиот претседател Си Ѓингпинг на заедничката прес-конференција со неговиот руски колега Владимир Путин, јавува Анадолу.

„Ќе се движиме напред стабилно, самоуверено и неуморно, постигнувајќи нови големи височини“, рече Си по разговорите со Путин во Големата сала на народот, церемонијалната државна зграда на Кина.

Путин вчера ја започна својата дводневна посета на Кина, само неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп ја заврши тридневната посета, на која одржа самит и разговори со Си.

„Билатералните односи освојуваат нови височини и во моментов се на историски највисоко ниво на сеопфатно партнерство и стратегиска интеракција во новата ера“, рече Си, нагласувајќи ги кинеско-руските врски како „пример за нов тип односи меѓу две големи сили“.

Си, исто така, ги оцени своите билатерални разговори со Путин како „пријателски и продуктивни“.

Тој повика на напори за негување на меѓусебната политичка доверба и зајакнување на нивното стратегиско партнерство, промовирање на висококвалитетна соработка и интеракција, поттикнување на висококвалитетна комуникација и соработка, како и стремеж кон развој и просперитет.

Исто така, тој повика на посилна соработка во трговијата, енергетиката, дигиталната економија, вештачката интелигенција и технолошките иновации, како и на висококвалитетна меѓународна соработка за реформа и подобрување на глобалното управување.

„Руско-кинеското пријателство наоѓа сè поголема поддршка кај младите луѓе, а нашите нации стануваат поблиски и подобро се разбираат“, рече Си, нагласувајќи ги силните врски во културните и хуманитарните области, вклучително и туризмот, образованието и спортот.

Двете страни потпишаа неколку документи, меѓу кои договори за билатерална соработка, заедничка изјава за мултиполарен светски поредок и „нов тип“ меѓународни односи, како и уште еден документ за посилна стратегиска координација и пријателска соработка меѓу Русија и Кина.