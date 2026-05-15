- Двајцата лидери разменија мислења за клучните прашања што ги засегаат двете земји и светот, постигнувајќи низа „нови заеднички согласности“

Си и Трамп се согласија да ги зајакнат комуникацијата и координацијата во време на војната во Иран - Двајцата лидери разменија мислења за клучните прашања што ги засегаат двете земји и светот, постигнувајќи низа „нови заеднички согласности“

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг и неговиот американски колега Доналд Трамп се согласија да ги зајакнат комуникацијата и координацијата за меѓународните и регионалните прашања во екот на војната во Иран, соопшти Кина денес, јавува Анадолу.

Двајцата лидери разменија мислења за клучните прашања што ги засегаат двете земји и светот, постигнувајќи низа „нови заеднички согласности“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи.

Ова е прва посета на американски претседател на Кина од 2017 година.

Си и Трамп се сретнаа и минатата година на маргините на самитот на Азиско-пацифичката економска соработка (APEC) во Бусан, Јужна Кореја.

Кинескиот претседател приреди церемонија за пречек и свечена вечера за американскиот колега, а двајцата лидери во четвртокот одржаа официјални разговори и го посетија Храмот на небото.

Тие се согласија за „една нова визија за градење конструктивни односи меѓу Кина и САД, засновани врз стратегиска стабилност. Оваа визија треба да послужи како мапа на патот за односите меѓу двете земји во следните три години и понатаму, да го поттикне нивниот стабилен, здрав и одржлив развој и да му донесе на светот повеќе мир, напредок и благосостојба“, изјави портпаролот.

Трамп и Си, исто така, донесоа важни заеднички заклучоци за тоа како на соодветен начин да ги решаваат прашањата што ги загрижуваат двете страни.

„Средбите меѓу двајцата претседатели помогнаа подобро да се разберат, ја зголемија меѓусебната доверба и ја унапредија конкретната соработка. Тоа ќе донесе корист за граѓаните на двете земји и ќе му ја даде на светот толку потребната стабилност и сигурност“, додаде портпаролот.

Трамп вчера изјави дека Си му ветил оти Пекинг нема да испорачува воена опрема за Иран и изразил поддршка за обезбедување слободно пловење низ Ормускиот Теснец.

„Тој рече дека нема да дава воена опрема. Тоа е голема изјава“, рече Трамп.

Двајцата лидери денес присуствуваа на поздравна церемонија и заедничко фотографирање, по што Си го пречека Трамп на церемонија за чај и работен ручек. Предвидено е американскиот претседател да го напушти Пекинг по завршувањето на настанот.

Посетата на американскиот претседател на Кина доаѓа во време на тековниот конфликт на Блискиот Исток, кој беше поттикнат откако американските и израелските сили извршија напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда насочена кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Во моментов на сила е прекин на огнот на неодредено време.