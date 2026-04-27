Сирија разби терористичка ќелија која планирала саботажа во Хомс

Сириските безбедносни сили разбија „терористичка ќелија“ која планирала саботажа во западната провинција Хомс, соопшти денес Министерството за внатрешни работи, пренесува Анадолу.

Во соопштението на Министерството се наведува дека заговорот, кој бил насочен против безбедноста и стабилноста во Хомс, бил спречен од страна на силите за внатрешна безбедност, во соработка со Генералната разузнавачка служба.

„Операцијата беше резултат на прецизни разузнавачки напори“, соопшти Министерството, додавајќи дека специјализираните единици извршиле рација на локацијата каде што се криеле членовите на ќелијата.

Операцијата резултираше со „неутрализирање на двајца членови“ и воспоставување целосна контрола врз локацијата, додаваат од Министерството.

За време на операцијата, безбедносните сили запленија скривалиште со оружје, вклучувајќи противтенковски ракетни фрлачи, снајперски пушки, автоматски пушки, рачни ракетни фрлачи (РПГ), муниција и бомби, се наведува во соопштението.

Министерството истакна дека операцијата е дел од тековните напори за разбивање на „заспаните ќелии“ и пресекување на изворите на „тероризмот“, нагласувајќи ја целосната подготвеност за соочување со какви било закани по јавната безбедност и националната сигурност.

Новата администрација на Сирија ги засили напорите за враќање на безбедноста и воспоставување контрола како дел од пошироките планови за закрепнување од долгогодишната војна и обнова и стабилизација на земјата.