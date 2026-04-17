Сирија бара нов безбедносен договор со Израел кој ќе гарантира повлекување до границите од 1974 година - „Секое признавање на израелските претензии врз окупираната сириска Голанска Висорамнина е неважечко. Тоа е право што му припаѓа на сирискиот народ, а не на која било влада“

Сирискиот претседател Ахмед ал-Шара денес изјави дека Дамаск бара нов безбедносен договор со Израел кој би обезбедил повлекување до линиите за разграничување од 1974 година, како дел од пристапот во фази кон можни пошироки преговори, јавува Анадолу.

Говорејќи на панел-дискусијата за време на Дипломатскиот форум во Анталија, Турција, Ал Шара истакна дека договорот од 1974 година бил во сила повеќе од пет децении, но подоцна бил поткопан од израелските прекршувања, особено по падот на поранешниот сириски режим во декември 2024 година.

„Сега влегуваме во првото ниво (на преговори), кое подразбира барање безбедносен договор што ќе гарантира повлекување на Израел до границите од 1974 година и ќе воспостави нови правила, преку посветеност на договорот или негово приспособување на начин што ќе ја гарантира безбедноста на двете страни“, изјави тој.

Тој додаде дека, доколку овој процес биде успешен, тој би можел да доведе до долгорочни преговори насочени кон решавање на статусот на окупираната Голанска Висорамнина.

„Потоа, доколку ова успее, можеби ќе се вклучиме во долгорочни преговори за решавање на прашањето на окупираната Голанска Висорамнина“, додаде Ал Шара.

Сирискиот претседател исто така негираше каква било можност за признавање на израелскиот суверенитет врз таа територија.

„Секое признавање на израелските претензии врз окупираната сириска Голанска Висорамнина е неважечко. Тоа е право што му припаѓа на сирискиот народ, а не на која било влада“, рече тој.

По падот на режимот на Асад на 8 декември 2024 година, Израел прогласи пропаѓање на Договорот за разграничување од 1974 година и презеде чекори за окупирање на тампон-зоната покрај границата.

И покрај тоа што новата сириска администрација не упати закани кон Израел, израелските сили извршија серија воздушни напади во Сирија по соборувањето на Асад, при што загинаа цивили и беа гаѓани воени локации, опрема и објекти со муниција.