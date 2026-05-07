Сирискиот претседател разговараше со француски воен претставник за билатералната соработка и регионалните случувања - На средбата се разгледани неколку прашања од заеднички интерес, меѓу кои и перспективите за поблиска координација и соработка меѓу двете земји и регионалните случувања

Сирискиот претседател Ахмед ал-Шара разговараше за начините за зајакнување на соработката и координацијата меѓу Сирија и Франција и регионалните случувања на средбата во Дамаск со високиот француски воен претставник Винсент Жиро, соопшти сириското Претседателство, пренесува Анадолу.

Претседателството на американската платформа за социјални медиуми X објави дека Ал-Шара го примил генералот Жиро, шеф на Кабинетот на францускиот претседател, во Народната палата во Дамаск во присуство на министерот за надворешни работи Асад ал-Шејбани.

На средбата се разгледани неколку прашања од заеднички интерес, меѓу кои и перспективите за поблиска координација и соработка меѓу двете земји и регионалните случувања, додаде Претседателството.

Посетата доаѓа во време кога новите власти во Сирија се стремат да ја консолидираат безбедноста и да ја вратат контролата врз државата во услови на пошироки напори за стабилизирање на земјата и започнување на нејзината обнова по соборувањето на режимот на Башар ал-Асад кон крајот на 2024 година по 24 години власт.

Асад избега во Русија, со што заврши владеењето на партијата Баас, кое траеше од 1963 година.

Преодната администрација предводена од Ал Шара го презеде водењето на државата во јануари 2025 година.