Сирискиот претседател вети дека ќе ги затвори камповите за раселени лица до 2027 година

Сирискиот претседател Ахмед ал-Шара денес во своето обраќање на 79-тата сесија на Светското здравствено собрание, највисокото тело за носење одлуки на Светската здравствена организација, вети дека неговата земја е посветена на затворање на камповите за раселени лица до 2027 година, објави новинската агенција САНА, пренесува Анадолу.

„Ви се обраќам денес од Дамаск во момент кога светот се соочува со предизвици кои бараат заедничка меѓународна волја, која ќе го стави човековото здравје во преден план на приоритетите и ќе ги постави темелите за побезбедна и поправедна иднина“, рече Шара преку видеоконференциска врска.

„Нашето учество на 79-тото заседание потврдува дека Сирија, која чекори самоуверено по патот на закрепнувањето, игра централна и ефективна улога во обликувањето на одржливата регионална и глобална здравствена безбедност“, додаде тој.

„Имајќи предвид дека вашето собрание ја позиционираше тесната поврзаност меѓу климатските промени и здравјето на самиот врв на своите приоритети, процесот на реконструкција на Сирија ги поставува темелите за одржлива еколошка и здравствена реалност, со цел заштита на безбедноста на нашите идни генерации“, истакна тој.

„Бидејќи човековата стабилност е јадрото на одржливоста, презедовме национална обврска за конечно затворање на поглавјето со камповите за раселени лица до 2027 година“, додаде Ал Шара.

Околу еден милион раселени Сиријци живеат во шатори во северна Сирија, распоредени во 1.150 кампови, од кои 801 лице се наоѓаат во северозападниот град Идлиб, а 349 во Алепо, покажуваат податоците од терен.

За време на бунтот и граѓанската војна во Сирија од 2011 до 2024 година, соборениот режим на Башар ал-Асад расели милиони цивили внатре и надвор од земјата, од кои дел живеат во кампови на северот под исклучително тешки услови.

Ал Шара истакна дека целта за затворање на камповите претставува „практично доследно спроведување на глобалниот акциски план во поглед на климата и здравјето“.

„Најдобриот начин за заштита на луѓето од последиците поврзани со климатските промени лежи во обезбедувањето на нивното враќање од ранливите средини кон стабилен, безбеден живот и човечко достоинство“, истакна тој.

„Сирија денес е тука за да ги зајакне конструктивните партнерства засновани на размена на експертиза и ресурси во служба на човековото здравје, и ја подаваме раката за да го направиме нашето искуство една додадена вредност во овој заеднички хуманитарен напор“, додаде сирискиот претседател.

„Големите предизвици со кои се соочивме, а кои сега стабилно ги надминуваме, ѝ дадоа отпорност на нашата земја што ја прави клучен столб во заштитата на глобалната здравствена безбедност“, истакна Ал Шара.

Во декември 2024 година, Асад, кој владееше со Сирија речиси 25 години, пребега во Русија, со што се стави крај на повеќедецениското владеење на партијата Баас, што започна во 1963 година. Во јануари 2025 година беше формирана преодна администрација предводена од Ал Шара.