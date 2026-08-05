- Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан ќе разговара со сирискиот колега за напорите за воспоставување трајна стабилност и безбедност во Сирија, како и за регионални и глобални прашања

Сирискиот министер за надворешни работи утре ќе престојува во работна посета на Турција - Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан ќе разговара со сирискиот колега за напорите за воспоставување трајна стабилност и безбедност во Сирија, како и за регионални и глобални прашања

Министерот за надворешни работи на Сирија, Асад Хасан ал Шајбани, утре ќе престојува во работна посета на Турција, каде што ќе оствари средба со турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, јавува Анадолу.

Според извори од турското Министерство за надворешни работи, Ал Шајбани утре пристигнува во Турција во рамките на работната посета.

За време на средбата, се очекува Фидан да направи сеопфатна оцена на повеќеслојните напори поддржани од Турција за воспоставување трајна стабилност и безбедност во Сирија.

Тој ќе нагласи дека капацитетите на Сирија за борба против тероризмот континуирано се зајакнуваат и ќе ја потврди решеноста на Анкара дополнително да ја унапреди координацијата со Дамаск во оваа област.

Фидан ќе истакне дека Турција има за цел дополнително да ја институционализира соработката со Сирија, која од декември 2024 година бележи значителен напредок во повеќе области, вклучително и економијата, безбедноста, општественото помирување и обновата.

Се очекува двајцата министри да ги разгледаат и плановите за претстојните посети на високо ниво.

Фидан ќе ја нагласи потребата од воспоставување парламентарна димензија во односите со Сирија, која минатиот месец го забрза процесот на институционализација со започнувањето на работата на Сириското народно собрание.

На средбата ќе стане збор и за актуелната фаза од интеграцијата на североисточна Сирија во институциите на централната власт, прашање што е од особено значење за Турција.

Фидан ќе порача дека политиките и активностите на Израел, насочени кон поткопување на напорите на Сирија за воспоставување стабилност и безбедност, се неприфатливи, истовремено нагласувајќи дека Сирија треба да продолжи со процесот на нормализација без да биде вовлечена во нов циклус конфликти во регионот.

Се очекува тој да истакне и дека, и покрај договорот за преминување кон втората фаза од Мировниот план, израелските напади врз Газа мора што е можно поскоро да престанат со поддршка од меѓународната заедница, како и дека завршувањето на израелската окупација во јужен Либан е од клучно значење за регионалната безбедност и стабилност.

За време на разговорите со Ал Шајбани, Фидан повторно ќе ја изрази поддршката на Турција за дипломатските напори насочени кон постигнување прекин на огнот меѓу САД и Иран, повторно отворање на Ормускиот Теснец во најкус можен рок и воспоставување траен мир.