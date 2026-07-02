- Изјавата на Ал-Шејбани следува по изјавата на сирискиот претседател Ахмад ал-Шара дека Дамаск е отворен за дијалог со сите либански страни, вклучително и Хезболах

Сирискиот министер за надворешни работи: Дамаск е отворен за средба со Хезболах доколку тоа е во национален интерес - Изјавата на Ал-Шејбани следува по изјавата на сирискиот претседател Ахмад ал-Шара дека Дамаск е отворен за дијалог со сите либански страни, вклучително и Хезболах

Сирискиот министер за надворешни работи Асад ал-Шејбани денес изјави дека Дамаск е отворен за средба со Хезболах доколку „тоа е во корист на националниот интерес“, притоа нагласувајќи дека ова прашање не било тема на разговор за време на средбата со претседателот на либанскиот Парламент, Набих Бери, јавува Анадолу.

Говорејќи по средбата со Бери во неговата резиденција Аин ел-Тинех во Бејрут, Ал-Шејбани рече: „Ако средбата со Хезболах е во корист на националниот интерес, отворени сме за тоа.“

Тој појасни дека оваа тема не била разгледана за време на состанокот, додавајќи дека дискусиите биле насочени кон зајакнување на билатералната соработка на начин што им служи на интересите на двете земји, објави Националната новинска агенција на Либан.

Изјавата на Ал-Шејбани следуваше откако сирискиот претседател Ахмад ал-Шара во телевизиското интервју за телевизијата Ал-Машхад рече дека Дамаск е отворен за дијалог со сите либански страни, вклучително и Хезболах.

Во интервјуто Ал-Шара изјави: „Ќе седнеме на иста маса со Хезболах доколку тоа им служи на интересите на Сирија и Либан.“

Обраќајќи ѝ се на либанската јавност, тој додаде: „Имаме доволно храброст, ако сакавме да влеземе во војна, тоа би го кажале отворено.“

„Наша единствена намера е доброто и мирниот живот за нашиот народ во Либан“, додаде тој.

Тој нагласи дека улогата на Дамаск ќе биде „чисто позитивна“ и водена од заедничките интереси на Сирија и Либан.

Ал-Шејбани пристигна денес во официјална посета во Бејрут, а предвидено е да се сретне со повеќе либански официјални претставници.

Посетата се случува во време кога Сирија и Либан се обидуваат да отворат ново поглавје во билатералните односи под водство на новото сириско раководство.

​​​​​​​Целта на овие средби е надминување на долгогодишните затегнати односи преку промовирање партнерство што се темели врз меѓусебно почитување на суверенитетот, зајакната дипломатска координација и посилна економска соработка.