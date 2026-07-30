- Источниот полски град Лублин и градот Краснистав беа разбудени од предупредувачките сирени откако Владиниот центар за безбедност го активира својот систем за предупредување поради руските напади во близина на границата

Сирени за воздушен напад ја разбудија источна Полска поради руските напади во Украина - Источниот полски град Лублин и градот Краснистав беа разбудени од предупредувачките сирени откако Владиниот центар за безбедност го активира својот систем за предупредување поради руските напади во близина на границата

Сирените за воздушна опасност ги разбудија луѓето во источна Полска рано утринава откако Русија објави дека извршила ноќен напад врз Украина, соопшти полската телевизија „ТВП ворлд“, пренесува Анадолу.

Источниот полски град Лублин и градот Краснистав беа разбудени од предупредувачките сирени откако Владиниот центар за безбедност го активира својот систем за предупредување поради руските напади во близина на границата.

Алармите траеја неколку минути бидејќи Оперативната команда на вооружените сили распореди борбени авиони и авион за воздушно рано предупредување, а системите за противвоздушна одбрана и радарските системи ги стави во состојба на зголемена готовност.

„Овие акции се од превентивна природа и се насочени кон обезбедување и заштита на воздушниот простор, особено во областите што се граничат со загрозените региони“, соопшти војската.

Командата подоцна соопшти дека еден објект дошол на околу 5 километри од полската граница пред да ја смени насоката, додека друг кратко влегол во полскиот воздушен простор, што предизвикало распоредување на борбен авион Ф-16 за негово идентификување.

Објектот подоцна исчезна од радарите и се сомнева дека се урнал во ненаселена област во регионот Лублин, каде што се водат акции за потрага.

Руските воздушни напади убија осум лица во различни украински региони денес, соопштија властите, додека двете земји разменија обвинувања поради ноќните напади.

Доцна синоќа, украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека добил извештај од командантот на Воздухопловните сили Анатолиј Кривоножко и предупреди дека постои „голема веројатност“ преку ноќ да се случи „масовен напад“ од страна на Русија.

Руското Министерство за одбрана во соопштение наведе дека извршило „масовен“ напад врз Украина преку ноќ, насочен кон „воени аеродроми, објекти на воено-индустрискиот комплекс и воени телекомуникациски и логистички центри“ во различни украински региони.