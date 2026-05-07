Синот на лидерот на Хамас им подлегна на повредите од израелски напад во Газа

Синот на лидерот на Хамас, Азам ал-Хаја, им подлегна на повредите здобиени при вчерашниот израелски воздушен напад врз Газа, што претставува најново прекршување на договорите за прекин на огнот во двете области, јавува Анадолу.

Дописникот на Анадолу извести дека Ал-Хаја починал откако се здобил со критични повреди во нападот чија цел синоќа била населбата Дарај, источно од градот Газа.

Халил ал-Хаја, лидерот на Хамас, вчера изјави дека неговиот син бил тешко ранет во израелскиот напад, обвинувајќи го Израел дека се обидува да ги постигне своите цели преку „притисок, убивање и тероризам“.

Видеоснимките од градот Газа прикажуваат толпа луѓе како го носат телото на Азам од болницата Ал-Шифа пред неговиот погреб.

Според палестински извори, Азам е четвртиот син на Ал-Хаја кој е убиен од страна на Израел.

Одделно, израелската Армија денес преку соопштение потврди дека во напад во јужните предградија на Бејрут вчера го убила Ахмед Балут, кого го опиша како командант на силите „Радван“ на Хезболах.

Од Хезболах засега нема коментар во врска со тврдењата на Израел.