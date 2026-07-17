- Невремето погоди неколку департмани, меѓу кои Лоара, Изер, Горна Савоја и Корез, носејќи силни ветрови, крупен град и интензивни молњи

Силно невреме ја зафати Франција, предизвикувајќи штети и прекини во снабдувањето со електрична енергија - Невремето погоди неколку департмани, меѓу кои Лоара, Изер, Горна Савоја и Корез, носејќи силни ветрови, крупен град и интензивни молњи

Силни грмежи синоќа зафатија делови од Франција предизвикувајќи големи штети, нарушувајќи го сообраќајот и оставајќи илјадници домаќинства без електрична енергија, соопшти националниот радиодифузер „Франсинфо“, пренесува Анадолу.

Невремето погоди неколку департмани, меѓу кои Лоара, Изер, Горна Савоја и Корез, носејќи силни ветрови, крупен град и интензивни молњи.

Во департманот Лоара пожарникарите интервенираа 422 пати поради оштетени покриви, паднати дрвја на патиштата и возила оштетени од невремето. Околу 8.000 домаќинства останаа без струја, а регионалниот железнички сообраќај меѓу Лион и Роан беше во прекин.

Во соседниот департман Изер околу 5.000 домаќинства останаа без електрична енергија, а во Горна Савоја еден дом се запали откако беше погоден од молња.

Според опсерваторијата „Кераунос“, во изминатите 24 часа во регионот Лимузен се регистрирани околу 3.000 удари од молњи.

Француската метеоролошка служба „Метео-Франс“ денес ги укина сите преостанати портокалови предупредувања за грмежи за Југоисточна Франција откако невремето се помести.

Во изминатите неколку недели Франција се соочи со повторени епизоди на екстремни горештини, каде што сушните услови придонесоа за големи шумски пожари, а силни невремиња, исто така, предизвикаа значителни прекини во електричната мрежа и транспортните системи.