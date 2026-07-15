- Градовите Нирнберг, Фурт и Ерланген беа најтешко погодени. Центарот за итни служби во Нирнберг прими повеќе од 3.000 повици во рок од пет часа, откако обилните дождови ги поплавија патиштата и имотите

Силно невреме со обилни дождови ја погоди јужна Германија, поплавувајќи улици, нарушувајќи го сообраќајот - Градовите Нирнберг, Фурт и Ерланген беа најтешко погодени. Центарот за итни служби во Нирнберг прими повеќе од 3.000 повици во рок од пет часа, откако обилните дождови ги поплавија патиштата и имотите

Силно невреме зафати делови од јужна Германија доцна синоќа, во кое повредени се неколку лица, поплавени се улици и подруми, а летовите на аеродромот во Нирнберг привремено беа запрени, јавува Анадолу.

Градовите Нирнберг, Фурт и Ерланген беа најтешко погодени. Центарот за итни служби во Нирнберг прими повеќе од 3.000 повици во рок од пет часа, откако обилните дождови ги поплавија патиштата и имотите.

„Аеродромот во Нирнберг ја прекина работата за одреден период синоќа. Неколку летови, кои се очекуваа, беа пренасочени, а полетувањата беа одложени. Инфраструктурата на аеродромот претрпе штета од паднати дрвја, оштетен покрив и поплавување на теренот“, изјави портпаролот.

Утрово, уште една интензивна бура донесе град во јужниот град Ројтлинген, поплавувајќи ги улиците и предизвикувајќи повеќечасовна реакција од страна на пожарникарите и полицијата. Околу 6.000 домаќинства останаа без електрична енергија во раните утрински часови, соопшти локалниот оператор на електричната мрежа ФерНец.

Во Гармиш-Партенкирхен, шест војници беа повредени од удар на гром и однесени во болница, соопшти полицијата.

Германската национална метеоролошка служба предупреди на повторна опасност од регионални врнежи од дожд и изолирани грмотевици низ јужната половина од земјата за утре, а в петок се можни и потешки временски услови и локални поројни дождови.