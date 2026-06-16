- Земјотрес со магнитуда од 6,3 степени ја погоди префектурата Хаиси во провинцијата Ќингхај во 17:06 часот по локално време, соопшти Кинескиот центар за следење на земјотреси

Силен земјотрес го погоди северозападниот дел на Кина - Земјотрес со магнитуда од 6,3 степени ја погоди префектурата Хаиси во провинцијата Ќингхај во 17:06 часот по локално време, соопшти Кинескиот центар за следење на земјотреси

Силен земјотрес денес го погоди северозападниот дел на Кина, јавија државните медиуми, пренесува Анадолу.

Земјотрес со магнитуда од 6,3 степени ја погоди префектурата Хаиси во провинцијата Ќингхај во 17:06 часот по локално време, соопшти Кинескиот центар за следење на земјотреси, објави новинската агенција Синхуа.

Геолошкиот институт на САД соопшти дека земјотресот се случил на длабочина од 10 километри во близина на Дунхуанг во соседната провинција Гансу, која граничи со Ќингхај.

До моментот на објавување на веста нема известувања за предизвикана штета или жртви.