- Агенцијата повика на итно зголемување на финансирањето и ресурсите бидејќи епидемијата на ебола од видот бундибуџо се прошири во пет покраини, со речиси 3.750 потврдени случаи

СЗО предупредува дека најголемата епидемија на ебола досега во ДР Конго ги надминала капацитетите за одговор - Агенцијата повика на итно зголемување на финансирањето и ресурсите бидејќи епидемијата на ебола од видот бундибуџо се прошири во пет покраини, со речиси 3.750 потврдени случаи

Светската здравствена организација (СЗО) денес предупреди дека епидемијата на ебола од видот бундибуџо во Демократска Република Конго ги надминала капацитетите на сегашниот одговор, повикувајќи на итна финансиска и оперативна поддршка за да се спречи нејзино натамошно ширење, јавува Анадолу.

„Епидемијата се шири побрзо отколку што може да се справи постојниот одговор. Ова е најголема епидемија со која земјата некогаш се соочила“, изјави во Женева д-р Васи Мурти, вршител на должноста раководител на програмата на СЗО за истражување и развој.

Мурти рече дека за ефикасен одговор се потребни дополнителни финансиски средства и ресурси за проширување на капацитетите за лекување, тимовите за теренски истраги, тимовите за безбедно погребување и мрежата на здравствени работници во заедницата.

Тој нагласи дека напорите треба да бидат насочени кон подрачјата каде што вирусот веќе се шири, како и кон местата каде што постои ризик од негово натамошно ширење.

Заклучно со 1 август регистрирани се 3.748 потврдени случаи и 1.657 потврдени смртни случаи, а 708 лица оздравеле.

Евидентирани се заболени во 49 здравствени зони во пет покраини, а под надзор се околу 17.000 лица-контакти, при што повеќе од 80 проценти од нив се следат секојдневно.

Мурти истакна дека во моментов не постојат докажано безбедни и ефикасни лекови, вакцини или превентивни терапии специјално развиени за еболата од видот бундибуџо, но дека раниот пристап до поддржувачка медицинска нега може значително да ги зголеми шансите за преживување.

Тој додаде дека во Демократска Република Конго се спроведуваат клинички испитувања на експериментални терапии и потенцијален лек за превенција по изложеност на вирусот, а две кандидат-вакцини специфични за видот бундибуџо веќе се во првата фаза на клинички испитувања во Велика Британија и Канада.

