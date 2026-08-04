- Генералниот директор Тедрос Аданом Гебрејесус предупреди дека болниците не смеат да бидат цел на напади ниту да се милитаризираат по нападот во кој беа уништени медицински залихи

СЗО бара заштита на здравствените установи во Газа поради израелските напади - Генералниот директор Тедрос Аданом Гебрејесус предупреди дека болниците не смеат да бидат цел на напади ниту да се милитаризираат по нападот во кој беа уништени медицински залихи

Светската здравствена организација (СЗО) вчера повика на итен прекин на израелските напади врз здравствените установи во Газа, по нападот во кој беше уништен клучен магацин со медицински материјали и основни залихи, јавува Анадолу.

„СЗО повикува на заштита на здравствената грижа. Здравствените установи никогаш не смеат да бидат цел на напади ниту да се милитаризираат“, изјави генералниот директор на организацијата, Тедрос Аданом Гебрејесус.

За време на викендот, во израелски напад беше погоден објект за складирање во близина на „Болницата на мачениците Ал-Акса“ при што беше оштетена главната зграда и уништена медицинска опрема, вклучително и материјали што неодамна ги доставила СЗО.

Гебрејесус истакна дека, и покрај постојниот прекин на огнот, безбедносната состојба во Појасот Газа останува сериозна, додека населението се соочува со неисхранетост, ширење болести и недостиг од здравствена заштита.

Министерството за здравство во Газа во саботата предупреди дека уништувањето на магацинот со лекови во „Болницата на мачениците Ал-Акса“ го довело здравствениот систем во енклавата на работ на колапс.

Според СЗО, од октомври 2023 година досега се регистрирани речиси 1.000 напади врз здравствени установи во Газа, при што загинале повеќе од 1.000 лица, а околу 1.700 се повредени.

Според податоците наведени во текстот, од октомври 2023 година во израелската воена офанзива во Газа загинале повеќе од 73.000 лица, а над 174.000 биле повредени.

И покрај договорот за прекин на огнот, што е во сила од 10 октомври 2025 година, израелските напади низ Појасот Газа продолжиле, при што, според Министерството за здравство во Газа, загинале 1.250 Палестинци, а 4.110 се повредени.