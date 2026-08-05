- Во 2025 година 16,5 проценти од населението во ЕУ секојдневно користи тутунски и сродни производи, што е намалување во однос на 17,5 проценти во 2022 година, покажуваат податоците на Евростат

Секој шести жител на Европската Унија секојдневно користи тутунски производи - Во 2025 година 16,5 проценти од населението во ЕУ секојдневно користи тутунски и сродни производи, што е намалување во однос на 17,5 проценти во 2022 година, покажуваат податоците на Евростат

Секојдневната употреба на тутунски и сродни производи во Европската Унија бележи благо намалување во 2025 година, при што 16,5 проценти од населението секојдневно ги користи овие производи, покажуваат најновите податоци на Евростат, јавува Анадолу.

Според статистичката служба на ЕУ, Бугарија има највисока стапка на секојдневна употреба на тутунски производи од 26,3 проценти, додека Холандија бележи најниска стапка од 9,9 проценти.

Во 2025 година, 16,5 проценти од лицата на возраст од 16 години и постари во Европската Унија секојдневно користеле тутунски и сродни производи, вклучувајќи електронски цигари, никотински кесички и производи со загреан тутун.

Овој удел претставува благо намалување во споредба со 2022 година, кога изнесувал 17,5 проценти.

Податоците покажуваат дека 20,8 проценти од мажите секојдневно користат тутунски производи, додека кај жените тој удел изнесува 12,6 проценти.

И кај двата пола е забележано мало намалување во однос на 2022 година, кога 22,2 проценти од мажите и 13,1 процент од жените изјавиле дека секојдневно користат тутунски производи.

Највисока стапка на секојдневна употреба е регистрирана кај лицата на возраст од 35 до 49 години, којашто изнесува 21,3 проценти.