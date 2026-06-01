Седуммина повредени во ирански ракетен напад врз американска база во Кувајт

Четворица американски војници и тројца градежни изведувачи се повредени минатата недела во истрелана балистичка ракета од страна на Иран кон американска база во Кувајт. Овој напад беше одмазда за претходен американски воздушен напад врз јужниот дел на Иран, пренесува Анадолу.

Сите седуммина се здобиле со полесни повреди и се вратиле на должност во рок од 24 часа, објави јавниот сервис Си-би-ес њуз“.

Иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека цел на нападот била американска воздухопловна база во Кувајт како одговор на американскиот воздушен напад во близина на аеродромот „Бандар Абас“ во Јужен Иран.

Според новинската агенција Тесним, ИРГЦ соопштил дека одмаздничкиот напад се случил во 4:50 часот по локално време, неколку часа по, како што го опиша, американскиот напад со воздушни проектили во близина на пристанишниот град.

Во следното соопштение Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) наведе дека ракетниот напад бил „успешно пресретнат од кувајтските сили“.

Регионалните тензии ескалираа на 28 февруари кога САД и Израел започнаа напади врз Иран, што го предизвика Техеран да возврати со беспилотни летала и ракети што погодија цели низ регионот и да го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но разговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот на неодредено време, додека истовремено ја задржа блокадата за бродовите што патуваат кон или од иранските пристаништа преку стратегискиот воден пат и периодично изјавуваше дека мировниот договор е блиску.