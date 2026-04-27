Северна Кореја отвори меморијален центар во чест на своите војници загинати во руско-украинската војна

Северна Кореја отвори меморијален музеј во чест на своите војници што загинаа борејќи се на страната на Русија во војната против Украина, при што севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун повика на зајакнување на врските меѓу Пјонгјанг и Москва во „моќен бедем“, објавија денес државните медиуми, пренесува Анадолу.

Церемонијата на отворање на Меморијалниот музеј на борбените подвизи во воени операции во странство се одржа вчера во Пјонгјанг, по повод првата годишнина од ослободувањето на регионот Курск, извести севернокорејската централна новинска агенција.

На свеченоста што се одржа по повод враќањето на контролата на Русија на регинот Курск на линијата на фронтот од Украина на 26 април 2025 година присуствуваа високи претставници од Северна Кореја и Русија, меѓу кои и претседателот на рускиот парламент Вјачеслав Володин и министерот за одбрана Андреј Белоусов.

Говорејќи на церемонијата, Ким Џонг Ун истакна дека меморијалниот музеј ја претставува посветеноста на Северна Кореја и Русија на зајакнувањето на билатералните односи.

„Без оглед на тоа како се менуваат правилата на војување, кога и каде и да се појави криза, ние треба да зајакнеме во искрен, посветен и моќен бедем со обединета моќ“, гласи неговата изјава пренесена од медиумите.

Тој додаде дека Северна Кореја и Русија го „спречиле оживувањето на фашизмот и ги скршиле воените амбиции на хегемонистичките сили борејќи се рамо до рамо во одбрана на мирот и суверенитетот”.

Рускиот претседател Владимир Путин во писменото обраќање истакна дека меморијалниот центар „несомнено ќе биде јасен симбол на пријателството“ меѓу двете земји.

„Убеден сум дека со заеднички сили ќе продолжиме да го зајакнуваме сеопфатното стратегиско партнерство меѓу Руската Федерација и ДНРК”, изјави Путин, користејќи го акронимот за официјалното име на Северна Кореја – Демократска Народна Република Кореја.

Во текот на изминатата деценија Русија и Северна Кореја развија сеопфатно стратегиско партнерство, официјализирано со договор во 2024 година.

Двете земји се обврзаа на заемна воена помош во случај на напад од трета страна врз која било од нив.

Во август минатата година Северна Кореја испрати околу 1.000 воени инженери во рускиот регион Курск за да им помогнат на руските сили во расчистувањето на нагазните мини поставени за време на војната со украинските трупи.

Ова распоредување следува по претходното испраќање на околу 15.000 војници како поддршка на руските воени напори, според податоците на јужнокорејската разузнавачка служба, која тврди дека Северна Кореја изгубила 2.000 војници во војната.