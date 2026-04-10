Светска програма за храна: Либан тоне во длабока криза во храна поради ескалацијата на конфликтот

Светската програма за храна (СВП) денес предупреди дека Либан тоне во сè подлабока криза во снабдувањето со храна, додека конфликтот продолжува да ја загрозува егзистенцијата и да го ограничува пристапот до основните производи, јавува Анадолу.

Директорката на СВП за Либан, Алисон Оман, за новинарите во Женева изјави дека кризата брзо се развива надвор од рамките на раселувањето на луѓето.

„Она на што сме сведоци не е само криза со раселување, туку таа брзо се претвора во криза во храната“, рече таа, укажувајќи на остриот пораст на цените, при што зеленчукот поскапел за повеќе од 20%, а лебот за 17% за само еден месец.

„Ова е многу загрижувачка комбинација: цените растат, приходите се прекинати, а побарувачката се зголемува додека раселувањето продолжува“, додаде Оман. Околу еден милион луѓе се раселени поради нападите на Израел, што е околу една петтина од вкупното население на Либан.

Иако пазарите изгледаат функционални на национално ниво, таа предупреди дека тоа ги прикрива тешките нарушувања во областите погодени од конфликтот на југот, каде „повеќе од 80% од пазарите веќе не функционираат“, а некои трговци известуваат за залихи на храна кои се доволни за помалку од една недела.

Дури и пред ескалацијата на 2 март, таа наведе дека околу 900.000 луѓе се соочиле со криза за храна, бројка која се очекува дополнително да расте.

„СВП стигна до повеќе од 440.000 луѓе погодени од конфликтот и дистрибуираше еквивалент на 2 милиони оброци до семејствата зафатени со кризата“, рече таа, нагласувајќи дека агенцијата е на терен уште од првите часови на ескалацијата.

„Храната не е само помош, таа е стабилност, достоинство, а во моментов, во многу случаи, таа е единствениот извор за преживување“, изјави Оман.

Од 2 март, СВП заедно со логистичкиот кластер испратија околу девет до десет конвои со приближно 70 камиони со помош, стигнувајќи до околу 40.000 до 60.000 луѓе.

Израелската армија ги засили нападите низ Либан од средата, при што загинаа најмалку 303 лица, а повредени се 1.150, според либанската Цивилна заштита.

Проширената израелска офанзива врз Либан од 2 март досега однесе 1.888 животи, додека 6.092 лица се ранети, според податоците на либанското Министерство за здравство.