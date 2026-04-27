Сведочењето на Нетанјаху за корупција откажано еден час пред закажаното рочиште

Сведочењето на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху на судењето за корупција беше откажано само еден час пред денешното закажано рочиште, пренесуваат израелските медиуми, јавува Анадолу.

Рочиштето беше закажано по долга пауза поради војната со Иран.

Бенјамин Нетанјаху се соочува со три различни случаи на корупција поднесени во 2019 година – Случај 1000, Случај 2000 и Случај 4000 – за кои има обвинувања за поткуп, измама и злоупотреба на функцијата. Тој ги негира сите обвинувања, нарекувајќи ги „лажни“.

Случајот 4000 вклучува наводи дека Нетанјаху донел регулаторни одлуки во корист на Шаул Елович, поранешен сопственик на веб-страницата за вести „Вaла“ и поранешен извршен директор во телекомуникациската компанија „Безек“, во замена за позитивно известување.

Покрај судењето за корупција, Меѓународниот кривичен суд (МКС) во ноември 2024 година издаде налог за приведување на Нетанјаху поради обвиненија за воени злосторства и злосторства против човештвото во Појасот Газа.