- Беспилотните летала биле соборени во изминатите неколку часа пред да можат да стигнат до нафтените капацитети во Источната Провинција и регионот на Ријад

Саудиска Арабија пресретна и уништи беспилотни летала од Ирак насочени кон нафтени постројки - Беспилотните летала биле соборени во изминатите неколку часа пред да можат да стигнат до нафтените капацитети во Источната Провинција и регионот на Ријад

Саудиска Арабија денес соопшти дека нејзината противвоздушна одбрана пресретнала и уништила неколку беспилотни летала лансирани од ирачка територија кои биле насочени кон нафтени постројки во Кралството, јавува Анадолу.

Во соопштението на Министерството за одбрана се наведува дека беспилотните летала биле соборени во изминатите неколку часа пред да можат да стигнат до нафтените капацитети во Источната Провинција и регионот на Ријад.

Обидите за напади потекнувале од ирачка територија и биле извршени од „терористички милиции поддржани од Иран“, се додава во соопштението.

„Саудиска Арабија го задржува своето легитимно право да се брани себеси, својата територија и клучната инфраструктура, како и правото да одговори во соодветно време и место“, соопшти Министерството.

Засега нема коментар од Ирак во врска со саудиското соопштение.

Овој инцидент се случи и покрај неодамнешното затишје во директните воени судири меѓу САД и Иран.

Во неделата, ирански воен портпарол изјави дека Техеран ги прекинал своите воени операции откако САД ги запреле своите напади врз Иран во изминатите два дена.

Според „Аксиос“ (Axios), американскиот претседател Доналд Трамп наредил војската да ги суспендира понатамошните удари врз Иран по речиси две недели секојдневни напади.

Во последните недели тензиите меѓу САД и Иран значително се зголемија откако Вашингтон изврши напади врз Иран, а Техеран возврати со напади врз она што го нарече американски воени објекти и опрема низ целиот регион.