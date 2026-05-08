Саудиска Арабија демантира дека дозволила користење на својот воздушен простор за офанзивни воени операции - Ријад се стреми кон деескалација и ги поддржува пакистанските напори за посредување насочени кон постигнување договор за крај на војната меѓу Вашингтон и Техеран

Саудиска Арабија денес демантираше дека дозволила нејзиниот воздушен простор да се користи за офанзивни воени операции, во услови на регионалните тензии поврзани со војната во која се вклучени САД, Израел и Иран, јавува Анадолу.

Ријад се стреми кон деескалација и ги поддржува пакистанските напори за посредување насочени кон постигнување договор за крај на војната меѓу Вашингтон и Техеран, изјави саудиски извор за јавниот сервис „Ал Арабија“.

„Кралството не дозволи користење на својот воздушен простор за поддршка на офанзивни воени операции. Постојат страни кои се обидуваат да создадат погрешна слика за ставот на Саудиска Арабија од сомнителни причини“, изјави изворот.

Овие изјави следуваа по вчерашните наводи на „Волстрит журнал“ во кои се наведува дека Саудиска Арабија и Кувајт ги укинале ограничувањата за користење на нивните бази и воздушен простор од страна на американската војска.

Овие рестрикци беа воведени по започнувањето на американската операција за повторно отворање на Ормускиот Теснец.

Повикувајќи се на американски и саудиски официјални лица, се вели дека администрацијата на Трамп се подготвува повторно да ги започне операциите за поморска придружба на комерцијалните бродови кои транзитираат низ Ормускиот Теснец со американска поморска и воздушна поддршка, откако мисијата беше привремено прекината на почетокот на оваа недела.

Регионалните тензии нагло ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика Техеран да започне одмазднички напади врз Израел и американските сојузници во Заливот, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, иако преговорите во Исламабад не доведоа до траен договор. Трамп подоцна најави продолжување на прекинот на огнот без да одреди краен рок.

САД одржуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во Персискиот Теснец од 13 април.

Трамп во вторникот изјави дека американската Армија привремено ќе го запре „Проектот Слобода“, започнат за враќање на слободата на пловењето низ Ормускиот Теснец, додека американската блокада ќе остане во „целосна сила и ефект“.