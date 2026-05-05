Сателитски снимки покажуваат дека дел од нуклеарните капацитети на Иран останале неоштетени

Дел од нуклеарните капацитети на Иран најверојатно останале неоштетени по нападите што САД и Израел ги извршија врз земјата, објави „Си-ен-ен“, пренесува Анадолу.

Во објавата се наведува дека во овие последни напади на САД и Израел, иако голем дел од производствениот процес е „значително оштетен“, некои од најважните делови на овој процес, односно залихите на високо збогатен ураниум, „можеби воопшто не биле допрени“.

Се вели дека рудникот за ураниум Саганд, каде што се ископува суровината, значително се проширил во последните години, додавајќи дека неодамнешните снимки по последните напади не покажуваат докази за оштетување, при што багерите сè уште работат на локацијата.

Според наводите, местата како објектот за конверзија на ураниум во Исфахан, каде што материјалот се прочистува и се претвора во ураниум хексафлуорид, предизвикале „најголема главоболка“ за САД и Израел.

Се наведува дека по американските и израелските напади, Иран затворил неколку влезови во овие подземни тунели во близина на тие објекти, што сугерира дека „таму долу сè уште останало нешто вредно“.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор.

Прекинот на огнот подоцна беше продолжен од страна на американскиот претседател Доналд Трамп на неодредено време.