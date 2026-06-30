- „Единствена пристојна работа што може да се направи е да се подаде рака, а не да ѝ свртиме грб на имиграцијата.“

Санчез ја брани имиграцијата како двигател на шпанската економија по програмата за регулирање на статусот на мигрантите - „Единствена пристојна работа што може да се направи е да се подаде рака, а не да ѝ свртиме грб на имиграцијата.“

Шпанскиот премиер Педро Санчез застана во одбрана на имиграцијата, оценувајќи ја како клучна за иднината на земјата на последниот ден од вонредната програма на земјата за регулирање на статусот на мигрантите, по пристигнувањето на околу 1,2 милиони барања, јавува Анадолу.

„Без имиграцијата Шпанија би изгубила 19 отсто од својот БДП до 2050 година“, изјави Санчез за време на обраќањето во врска со миграцијата. „Фактот што повеќе од еден милион луѓе поднесоа барања покажува колку всушност беше неопходна оваа мерка.“

Програмата за регулирање на статусот им овозможи на мигрантите без регулиран престој што живееле во Шпанија пред 1 јануари 2026 година да поднесат барање за привремен престој и дозволи за работа, под услов да немаат криминално досие.

Санчез изјави дека миграцијата придонесува за одржувањето на шпанската социјална држава и за ублажувањето на последиците од демографскиот пад, додавајќи дека без мигрантите земјата би изгубила околу 90.000 угостителски објекти, 220.000 фарми и 50.000 училници до средината на овој век.

„Шпанија никогаш не одела напред со градење ѕидови“, изјави Санчез. „Единствена пристојна работа што може да се направи е да се подаде рака, а не да ѝ свртиме грб на имиграцијата.“

Исто така, тој најави план за интеграција вреден 505 милиони евра, наменет за подобрување на пристапот на мигрантите до вработување, образование, домување и здравствена заштита, како и јавна кампања со која ќе се истакне придонесот на мигрантите во Шпанија.

„Шпанското општество треба да гарантира еднакви права, да се бори против дискриминацијата и да нуди можности. А оние што пристигнуваат треба да ги почитуваат нашите закони, да ги учат нашите официјални јазици и да ги споделуваат демократските вредности“, изјави тој. „Интеграцијата не е само живеење некаде, туку да се биде дел од една заедница.“

Отфрлајќи ги критиките од конзервативната Народна партија и десничарската партија Вокс, Санчез изјави дека неговата Влада води миграциска политика заснована врз „интелигенција, хуманост и емпатија“, а не на политички опортунизам.

Исто така, тој посочи дека пристапот на Шпанија успешно ги обединува принципот на отвореност и контрола на границите, посочувајќи дека пристигнувањата на нерегуларни мигранти се намалени за околу една третина оваа година, вклучително и за околу 70 отсто на Канарски Острови.

Неговите изјави доаѓаат во моменти кога Врховниот суд на Шпанија разгледува дали да побара од Судот на правдата на Европската Унија да разјасни дали програмата за регулирање на статусот на мигрантите е во согласност со правото на ЕУ, по правните оспорувања од неколку региони управувани од Народната партија, според шпанските медиуми.

Судот не ја суспендираше мерката, а шпанската Влада денес соопшти дека и понатаму е уверена дека програмата е компатибилна со европското право.