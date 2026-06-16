- Лидерите на Г7 од Франција, Канада, Германија, Италија, Јапонија, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави го започнаа денот со разговори на високо ниво за Украина, на кои присуствуваше и претседателот Зеленски

Самитот на лидерите на Г7 започна во Франција, светските лидери дискутираат за глобални прашања - Лидерите на Г7 од Франција, Канада, Германија, Италија, Јапонија, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави го започнаа денот со разговори на високо ниво за Украина, на кои присуствуваше и претседателот Зеленски

Состаноците во рамките на самитот на Групата седум (Г7) започнаа денес во Евијан, Франција, каде што се собраа светските лидери за да разговараат за глобални прашања, со посебен фокус на Иран, Украина и Блискиот Исток, јавува Анадолу.

Лидерите на Г7 од Франција, Канада, Германија, Италија, Јапонија, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави го започнаа денот со разговори на високо ниво за Украина, на кои присуствуваше и претседателот на Украина, Владимир Зеленски.

Американскиот претседател Доналд Трамп исто така пристигна вчера за да разговара со колегите лидери и беше присутен на разговорите за Украина.

На самитот присуствуваа и лидерите на Европската Унија, вклучително и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта.

На следните состаноци ќе се разговара и за ситуацијата на Блискиот Исток, како и за економскиот развој и вештачката интелигенција.

Покрај украинскиот претседател, се очекува да присуствуваат и неколку поканети гости кои не се членки на Г7, меѓу кои и индискиот премиер Нарендра Моди, бразилскиот претседател Луис Инасио Лула да Силва, како и лидерите на Јужна Кореја, Кенија и Египет.

Се очекува на самитот да присуствуваат и лидерите на земјите од Персискиот Залив меѓу кои и емирот на Катар, шеикот Тамим бин Хамад ал Тани и претседателот на Обединетите Арапски Емирати, шеикот Мухамед бин Зајед ал Нахјан.