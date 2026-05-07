Самитот на Агенција Анадолу за партиципативни финансии започна во Истанбулскиот финансиски центар

Gökhan Ergöçün
07 Мај 2026•Ажурирај: 07 Мај 2026
Во Истанбулскиот финансиски центар денес започна Самитот за партиципативни финансии во организација на Анадолу, кој ги собра претставниците на банките, официјалните лица и експертите од оваа област.
На самитот се одржуваат панели посветени на идните стратегии на партиципативните банки, партиципативната економија во Турција, инвестициските производи засновани на партиципација, како и улогата на дигитализацијата во иднината на овој вид финансирање.
Анадолу и Здружението на партиципативни банки на Турција (ТКББ) го организираа самитот со учество на 10 турски банки, вклучувајќи ги: Вакиф катилим, Кувејт турк, Зират катилим, Емлак катилим, Албарака, Туркије финанс, Дуња катилим, Хајат финанс, ТОМ Банк и Адил катилим.
Воведни обраќања на отворањето на настанот имаа генералниот директор на Анадолу, Сердар Караѓоз, претседателот на Канцеларијата за инвестиции и финансии на Турција, Бурак Даглиоглу, претседателот на ТКББ, Мехмет Али Акбен, и потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз.