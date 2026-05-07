Самитот на Агенција Анадолу за партиципативни финансии започна во Истанбулскиот финансиски центар

Во Истанбулскиот финансиски центар денес започна Самитот за партиципативни финансии во организација на Анадолу, кој ги собра претставниците на банките, официјалните лица и експертите од оваа област.

На самитот се одржуваат панели посветени на идните стратегии на партиципативните банки, партиципативната економија во Турција, инвестициските производи засновани на партиципација, како и улогата на дигитализацијата во иднината на овој вид финансирање.

Анадолу и Здружението на партиципативни банки на Турција (ТКББ) го организираа самитот со учество на 10 турски банки, вклучувајќи ги: Вакиф катилим, Кувејт турк, Зират катилим, Емлак катилим, Албарака, Туркије финанс, Дуња катилим, Хајат финанс, ТОМ Банк и Адил катилим.

Воведни обраќања на отворањето на настанот имаа генералниот директор на Анадолу, Сердар Караѓоз, претседателот на Канцеларијата за инвестиции и финансии на Турција, Бурак Даглиоглу, претседателот на ТКББ, Мехмет Али Акбен, и потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз.