САД: Ќе бидат потребни неколку дена за финализирање на договорот за ставање крај на војната со Иран - „Ако воопшто има договор, ќе мора да го сработиме тоа, но ова е, знаете, или ќе биде добар договор, или нема да има никаков“

Американскиот државен секретар Марко Рубио денес изјави дека за да се финализира договорот за ставање крај на американско-израелската војна против Иран ќе бидат потребни „неколку дена“, иако страните се приближуваат до договор за тоа како тој треба да изгледа, јавува Анадолу.

„Мислам дека постои силно усогласување и согласност за тоа како треба да изгледа прелиминарната нацрт-верзија. Мислам дека, како и за сè што е од ваква природа, ќе бидат потребни неколку дена за да се усогласиме, дури и околу несогласувањата за некој збор или реченица“, изјави за новинарите Рубио, кој истовремено ја извршува и функцијата советник за национална безбедност на претседателот Доналд Трамп, на патот кон Њу Делхи.

„Ако воопшто има договор, ќе мора да го сработиме тоа, но ова е, знаете, или ќе биде добар договор, или нема да има никаков“, додаде тој.

Рубио продолжи да ги критикува напорите на Иран за затворање на Ормускиот Теснец за комерцијален сообраќај, оценувајќи ги како „незаконски, нелегални и неодржливи“.

„Нема земја во светот што е за системот на наплата на патарини, освен режимот во Иран. Така што, тоа не е прифатливо. Тоа не смее да се случи“, рече тој. „Теснецот мора да биде отворен, непречен, без патарини, и очигледно тоа треба да се случи.“

Регионалните тензии ескалираа на 28 февруари кога САД и Израел започнаа ненадејни напади врз Иран, што го предизвика Техеран да возврати со низа дронови и ракети кои погодија цели низ регионот, додека Техеран го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку посредување на Пакистан, но разговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор.

Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот на неодредено време, истовремено одржувајќи ја блокадата за бродовите што патуваат кон или од иранските пристаништа преку стратегискиот воден пат.

Минатата недела тој изјави дека договорот е „во голема мера договорен“ и дека се чека на негово финализирање.