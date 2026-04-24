САД: Секое дополнително поставување мини од страна на Иран ќе се смета за прекршување на прекинот на огнот - „Ако има обиди за несовесно и неодговорно поставување на повеќе мини, ние ќе се справиме со тоа. Тоа е прекршување на прекинот на огнот“

Секое дополнително поставување мини што ќе го изврши Иран во Ормускиот Теснец ќе се смета за прекршување на тековниот прекин на огнот со САД, изјави денес министерот за одбрана Пит Хегсет, јавува Анадолу.

Транзитот низ овој критичен воден пат „се одвива многу поограничено отколку што кој било би сакал да види и со поголем ризик отколку што луѓето би сакале“, делумно поради напорите на Иран за поставување мини, истакна Хегсет.

„Ако има обиди за несовесно и неодговорно поставување на повеќе мини, ние ќе се справиме со тоа. Тоа е прекршување на прекинот на огнот“, им изјави тој на новинарите во Пентагон.

Секретарот за одбрана рече дека Иран користи вооружени мали брзи чамци за поставување мини во водниот пат, како и за вознемирување и, во некои случаи, запленување на комерцијалните бродови кои се обидуваат да поминат.

„Американскиот претседател Доналд Трамп сега ја овласти Армијата да уништува такви пловила“, рече тој.

„Нашите команданти имаат јасни правила за ангажман. Ако Иран поставува мини во водата или на друг начин ги загрозува американските комерцијални бродови или американските сили, ќе пукаме за да ги уништиме, без двоумење“, нагласи тој.

Претседателот на Здружениот штаб, Ден Кејн, изјави дека Иран нападнал пет брода во Ормускиот Теснец и запленил два од нив.

Дополнителен носач на авиони наскоро ќе се приклучи на американската блокада на бродовите што доаѓаат или одат од иранските пристаништа, додека САД се стремат да ја прошират акцијата, информираше Хегсет.

„Нашата блокада расте и станува глобална. Американската Армија е ненадмината во проектирањето моќ, оневозможувањето премин на противниците и заштитата на нашите интереси во време и на место по наш избор“, рече тој.

„Никој не плови од Ормускиот Теснец до кое било место во светот без дозвола од морнарицата на Соединетите Американски Држави до режимот во Техеран, блокадата се заострува“, додаде Хегсет.

Иран долго време тврди дека американската блокада е прекршување на прекинот на огнот што Трамп еднострано го продолжи во вторникот и побара администрацијата на Трамп да ја прекине акцијата пред да се врати на преговорите, кои во моментов се во ќор-сокак.